Coronavirus, scuole chiuse in tutta Italia fino al 15 marzo

Scuole chiuse in tutta Italia per far fronte all'emergenza Coronavirus. Il Governo e il Ministro dell'istruzione hanno deciso mercoledì 4 marzo lo stop delle lezioni in tutte le scuole e università italiane dal 5 al 15 marzo 2020: la chiusura riguarda gli istituti di ogni ordine e grado su tutto il territorio nazionale, dunque non solo nelle zone rosse.

La decisione di chiudere scuole e università in tutta Italia è stata presa alle 18.15 di oggi, mercoledì 4 marzo, dopo una necessaria valutazione che il ministro dell'Istruzione, Lucia Azzolina, ha voluto chiedere al comitato tecnico-scientifico. Come ha spiegato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte è intenzione del Governo firmare questa sera il Decreto che introduce un giro di vite nella lotta al Coronavirus. «La decisione di chiudere scuole e università condivisa con gli esperti dell'Istituto superiore di Sanità, è stata presa poiché il sistema sanitario nazionale, per quanto efficiente, rischia il sovraccarico». Scuole chiuse per il coronavirus in tutta Italia fino al 15 marzo. Per le lezioni si dovrà procedere con l'attivazione e l'implementazione della didattica online a distanza, meccanismi utili a salvare l'anno scolastico anche con questa sospensione temporanea. E a questo dovrà lavorare ora Lucia Azzolina, ministro dell'Istruzione.

