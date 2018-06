Biglietti per le giostre vietati a scuola: stop alla distribuzione nelle classi

MARENO DI PIAVE Estate: stagione di vacanze, relax e sagre paesane. Una tradizione molto sentita in Veneto, accompagnata quasi sempre dalla presenza di giostre e attrazioni puntualmente prese d'assalto da giovani e adolescenti.

Da metà a fine giugno, i comuni di Vazzola e Mareno di Piave ospiteranno le sagre di San Giovanni e di San Pietro e Paolo, due eventi molto sentiti per tutta la cittadinanza della zona che da quest'anno rischiano però di sollevare una singolare polemica intorno a loro. Stando a quanto riportato da "La Tribuna di Treviso" infatti, le scuole dei due comuni avrebbero deciso di dire basta alla distribuzione dei biglietti omaggio per le giostre della sagra agli studenti dell'istituto comprensivo. Una scelta che rientra nel regolamento d'istituto approvato due anni fa dalle scuole ma che ha lasciato molto delusi i giostrai, già pronti a protestare contro il provvedimento che li costringe a distribuire i biglietti omaggio solo al di fuori dei cancelli dell'istituto. "In questo modo, visti i diversi orari di uscita dei ragazzi, consegnare i biglietti a tutti gli studenti del comprensorio sarà pressoché impossibile" afferma Dennis Zilli, promotore del luna park che sorgerà nelle due sagre paesane. "Una grande occasione persa non solo per i giostrai, ma anche per il divertimento di tantissimi giovani". Dal canto suo l'istituto scolastico non sembra preoccuparsi troppo per la vicenda e, al posto della distribuzione gratuita dei biglietti, ha preferito organizzare uno speciale incontro di formazione con tre commercialisti per spiegare agli studenti dell'istituto cosa sono e come si pagano le tasse. Per il divertimento delle giostre ci sarà tempo alla fine delle lezioni.