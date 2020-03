Scuole Serena senza preside: nuovo incarico a Pantelleria, si cerca un sostituto

Era arrivato lo scorso settembre diventando il nuovo preside delle scuole Serena ma aveva fatto immediatamente ricorso al giudice del lavoro di Treviso per essere trasferito in una nuova sede.

Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso" il provvedimento definitivo è arrivato il 24 gennaio. Leonardo Gulotta ha vinto il ricorso ed è stato trasferito nell'isola di Pantelleria, in provincia di Trapani dove diventerà preside dell'istituto locale. Il più grande complesso di istituti scolastici di Treviso resta invece senza dirigente proprio nei giorni dell'emergenza Coronavirus. Gulotta era preside di ben 3 scuole dell'infanzia (Rodari, XXV Aprile e quella di via Tezzone), 4 scuole primarie (Azzoni, De Amicis, Gabelli e Giovanni XXIII) e della scuola media Serena. Tutti questi istituti, oggi chiusi per l'emergenza Coronavirus, non hanno ancora trovato un nuovo dirigente. La conferma arriva dall'Ufficio scolastico regionale che in questi giorni ha pubblicato un avviso pubblico per trovare il nuovo dirigente. Per presentare le candidature c'è tempo fino a domani, sabato 7 marzo. Nel caso non si dovesse presentare nessun candidato il nuovo dirigente verrà assegnato d'ufficio. Una situazione di emergenza che si aggiunge ai già gravi disagi provocati dal Coronavirus.