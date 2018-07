Incontri notturni fra alberi e acque all'oasi di Cervara

QUINTO DI TREVISO Riprendono tutti i sabato di luglio gli appuntamenti di OASI NOTTE. La scienza, la poesia, la musica: tre modi per leggere e raccontare il cammino esplorativo dell’uomo. Quando nell’Oasi cala la sera e le tenebre avanzano, un mondo completamente nuovo sembra aprirsi ai nostri occhi: gufi, civette, lucciole e altri piccoli animali si risvegliano, riempiendo la natura con i loro versi. È proprio con questa atmosfera che gli spettacoli hanno inizio e gli artisti si raccontano; attraverso musica, poesia e scienza si potrà entrare in una realtà quasi surreale, abitata da draghi e altri animali fantastici, e al contempo incontrare tecnici che ci aiutano a conoscere meglio la natura che ci circonda. Ogni serata inizia alle 19:30 per scoprire dove si svolgeranno gli spettacoli. Tra il primo e il secondo spettacolo c’è il tempo per fermarsi al bar per uno spuntino o sostare nell’area picnic per cenare o condividere qualcosa portato da casa.

SABATO 7 LUGLIO Nella terra di mezzo 1

Ore 19.30 IL CACCIATORE DI DRAGHI di TOLKIEN Il cacciatore di draghi, scritto e pubblicato in inglese nel 1949 e uscito in italiano nel 1975, è un racconto fantasy e d'avventura. Un mondo metastorico, senza precise coordinate spazio-temporali, un'atmosfera da fiaba, un universo immaginario popolato di draghi e di giganti in cui però è possibile ritrovare qualcosa che si incontra nella realtà di tutti i giorni. Il tono della storia è più satirico che eroico: siamo nel territorio della commedia e non dell’epica, ma si sorride con gusto alle arguzie di Tolkien e il ritmo è serrato. Con EVAROSSELLA BIOLO – attrice.

Ore 21.30 IL SEGNO E LA MATERIA Un'esperienza spettacolare. Tutto si impara per prove ed errori” e la Storia Umana è là a dimostrarcelo. Quante scoperte, quante invenzioni grazie alla casualità, ad un continuo di prove, sperimentazioni e sbagli. Questo vale anche per il fuoco, elemento di fondamentale importanza per i gruppi umani: per la nostra specie - Homo sapiens – ma non solo. Si comincia spiegando e provando l’ accensione del fuoco con le pietre focaie, per ricostruire il processo di scoperta delle caratteristiche di determinate pietre ed altri materiali naturali utili nella riuscita dell’operazione. Nella seconda parte si dimostra la fusione del bronzo con le tecniche e gli strumenti pre-protostorici per riprodurre un oggetto di quel periodo utilizzando stampi bivalvi in pietra. La magia del colore del fuoco che cambia, dai colori caldi (temperature più basse) a quelli più freddi (giallo chiaro e bianco, per le temperature più alte) e l’attesa dell’apertura degli stampi per scoprire se la fusione è andata o buon fine o meno sono momenti altamente suggestivi e coinvolgenti. Con FABIO FAZZINI e SIMONE PEDRON archeologi.

SABATO 14 LUGLIO Esplorazioni 1

Ore 19.30 STRANALANDIA di STEFANO BENNI Una notte di ottant'anni fa, durante una spaventosa tempesta, una nave scompare tra le onde di Capo Horn. E' l'inizio di uno dei più affascinanti misteri del secolo Due famosi scienziati scampati al naufragio ritorneranno con un diario, ma si tratta di un'invenzione fantastica o è la testimonianza reale del più terribile prodigio naturale mai scoperto? con SUSI DANESIN attrice.

Ore 21.30 ANIMALI FANTASTICI E DOVE TROVARLI Un emozionante percorso nella natura italiana, tra creature centenarie, mimetismi incredibili e atmosfere notturne. Un roditore dal musetto simpatico, un serpente che ha viaggiato con i Cartaginesi, un pesce che si dice abbia monete d’oro in bocca… Gli animali italiani hanno molte storie da raccontare, basta solo saperle leggere.“ con MARCO COLOMBO fotografo, naturalista e divulgatore scientifico.

SABATO 21 LUGLIO Esplorazioni 2

Ore 19.30 NAVIGATORI ALLA SCOPERTA DEL CIELO AUSTRALE I viaggi alla ricerca di nuove vie per il commercio delle spezie, alla ricerca di oro e argento e nuovi mercati contribuirono a un grande progresso della conoscenze geografiche. In questi lunghi viaggi occorreva anche una grande conoscenza del cielo, e le stelle fino a quel momento sconosciute entrarono negli atlanti celesti. “Epices” partiture per arpa di Bernard Andres accompagnano il viaggio. Con ELENA LAZZARETTO astronoma VALENTINA PARONETTO attrice JESSICA PETTENA’ – musicista (arpa).

Ore 21.45 ATELIER DU CIEL esplorazione a pancia in su del cielo di luglio. Con ELENA LAZZARETTO.

SABATO 28 LUGLIO Nella terra di mezzo 2

Ore 19.30 L’ARTE DI INGANNARE In natura nulla è come sembra e l'inganno è l'unica costante. Mimetizzarsi non vuole dire solo nascondersi, ma fingere di essere qualcosa di diverso; gli animali assumono forme e colori di quanto li circonda, oppure spaventano i nemici con colorazioni vistose. Nel corso di questo incontro saranno esaminati alcuni dei casi di mimetismo più clamorosi in natura, senza tralasciare l’impatto che questi hanno avuto sul pensiero umano. Alcune di queste soluzioni naturali, infatti, sono state “rubate” dall’arte e soprattutto dalle scienze militari negli ultimi 100 anni. Con FRANCESCO TOMASINELLI fotografo, naturalista e divulgatore scientifico.

Ore 21.45 NEBULA Lingue di fuoco si scontrano alla scoperta del calore, scivolando verso l’alto, sfuggono alla terra consumando l’ossigeno dei sogni. Le scintille formano fiumi e sentieri, scorrono vestendo di rosso l’aria, lì il fuoco trasuda colore, scalda le mani e il cuore e sibila caldissimi consigli alle braci. Con il DRAGO BIANCO.

INGRESSO PER UNA SERATA - adulti € 10,00 - ragazzi (6-15 anni) € 8,00 - Informazioni e prenotazioni al numero 335.1248514 - eventi@oasicervara.it Sempre bene portare con sé plaid e torcia