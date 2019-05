Secondo appuntamento a Treviso e provincia con “I martedì al Cinema”

Secondo appuntamento martedì 14 maggio 2019 nelle sale cinematografiche di Treviso e provincia con “La Regione del Veneto per il cinema di qualità - La Regione ti porta al cinema con tre euro - I martedì al cinema”, progetto pluriennale di successo organizzato dalla Federazione Italiana Cinema d’Essai (FICE) delle Tre Venezie, l’Associazione Generale Italiana dello Spettacolo (AGIS) delle Tre Venezie, Regione del Veneto. Tutti i martedì del mese i “martedì al cinema” porteranno nelle sale cinematografiche aderenti di Treviso e provincia opere cinematografiche d’autore che saranno fruibili al pubblico al costo ridotto di tre euro.

Sono ben quattro i film tra i quali scegliere in questo secondo martedì di maggio al Multisala Corso di Treviso. Alle 17.30 inizia la proiezione di “La caduta dell'impero americano” (Commedia, Canada 2018, 127’) di Denys Arcand. Pierre-Paul ha 36 anni e nonostante un dottorato in filosofia deve lavorare come fattorino per tirar su uno stipendio appena decente. Un giorno, durante una consegna, si ritrova suo malgrado sulla scena di una rapina finita male, che lascia sull’asfalto due morti e altrettanti borsoni pieni di soldi. Cosa fare? Restare a mani vuote o prenderli e scappare? Il dubbio dura una frazione di secondo, giusto il tempo di caricare il malloppo sul furgone. Ma i guai sono appena iniziati: sulle tracce del denaro scomparso, infatti, ci sono due agenti della polizia di Montreal ma soprattutto le gang più pericolose della città. Alle 17.30, 20.00 e 22.00, la scelta è tra due opere in cartellone. La prima è “Ted Bundy - Fascino Criminale” (Biografico, Thriller, USA, 2019, 110’) di Joe Berlinger. L’arresto di Ted Bundy e i vari processi che ne sono seguiti dal punto di vista della sua fidanzata Liz. Ted appare come un uomo piacente, seducente con le donne, ma sempre fedele a Liz, al punto da sembrare un bravo ragazzo e tutt’altro che un serial killer. Per Liz è quindi uno shock quando alla fine arriva la prova schiacciante della sua colpevolezza. In alternativa, negli stessi orari, viene proiettato anche “Red Joan” (Biografico, Gran Bretagna, 2018, 110’) di Trevor Nunn. Nel 2000 la tranquilla vita di pensionata di Joan Stanley viene bruscamente sconvolta dall’MI5 che la arresta con l’accusa di spionaggio e alto tradimento ai danni della Corona: avrebbe consegnato segreti militari all’Unione Sovietica durante la Seconda Guerra Mondiale. Nel serrato interrogatorio che segue l’arresto emergerà, dopo oltre 40 anni, la vera identità dell’“Agente Lotto”, ma soprattutto, le ragioni che la mossero a tradire. L’ultimo film in cartellone per questa settimana, alle 20.00 e alle 22.00, è “I Fratelli Sisters” (Western, Avventura, Commedia - Francia, Spagna, Romania, Belgio, USA, 2018, 122’) di Jacques Audiard, rivisitazione del genere Western in chiave spiritosa, intelligente ed emozionante. È il 1851 e Charlie ed Eli Sisters sono due fratelli e assassini, cresciuti in un mondo selvaggio e ostile. Hanno le mani sporche di sangue: sangue di criminali, sangue di vittime innocenti... sono dei pistoleri e quella è l’unica vita che conoscono. Il più anziano dei due, l’introspettivo Eli continua ad uccidere su commissione insieme al fratello più giovane, ma sogna una vita normale. Il più giovane dei due, Charlie che è un grande bevitore, ha preso entusiasta il controllo del duo nell'esecuzione dei cruenti mandati. Ciascuno di loro mette però in discussione il metodo dell’altro e la loro vita è un continuo battibecco.

Sempre in città, al Multisala Edera sarà possibile assistere a “Stanlio e Ollio” (Biografico, USA, Gran Bretagna, 2018, 97’) di Jon S. Baird. Stan Laurel e Oliver Hardy, alias Stanlio e Ollio, i due comici più amati al mondo, partono per una tournée teatrale nell’Inghilterra del 1953. Finita l’epoca d’oro che li ha visti re della comicità, vanno incontro a un futuro incerto. Il tour si rivela un successo, ma Laurel e Hardy non riescono a staccarsi dall’ombra dei loro personaggi, e fantasmi da tempo sepolti, uniti alla delicata salute di Oliver, minacciano il loro sodalizio. I due, vicini al loro canto del cigno, riscopriranno l’importanza della loro amicizia (alle 17.40, 20.20 e 22.10).

In provincia, troviamo il film “Stanlio e Ollio” (Biografico, USA, Gran Bretagna, 2018, 97’) di Jon S. Baird anche al Multisala Verdi di Vittorio Veneto (ore 17.30, 20.00 e 22.15) mentre il Cinema Cristallo di Oderzo punta, alle 20.00 e alle 22.00, su “Copia Originale” (Biografico, USA 2018, 106’) di Marielle Heller, commedia agra ispirata alle memorie della scrittrice Lee Israel. Quando gli editori si orientano su libri sempre più semplici e corrivi, la scrittrice Lee Israel si trova senza lavoro. I suoi tanti volumi dedicati, tra gli altri, a Katharine Hepburn ed Estée Lauder, non la salvano dal tracollo economico. Passa allora a redditizie truffe letterarie: falsifica lettere di celebrità decedute. Falso e originale, copia e collezionismo, riproducibilità intellettuale più c.he tecnica. Al Multisala Manzoni di Paese, infine, si proietta alle 20.10 e alle 22.00, “Ted Bundy - Fascino Criminale” (Biografico, Thriller, USA, 2019, 110’) di Joe Berlinger.

Il costo del biglietto è di 3 euro. Nel caso di Multisala verificare preventivamente quali proiezioni sono a 3 euro. La prenotazione dei posti è facoltà riservata alla gestione della sala. Ogni settimana sarà possibile verificare quali opere sono in programmazione a tre euro sul sito internet www.agistriveneto.it oppure attraverso l’applicazione per smartphone e tablet APP al Cinema.