Miane: al via il secondo stralcio di lavori nelle scuole del paese

MIANE Partirà lunedì 11 giugno, a lezioni terminate, il secondo stralcio dei lavori sull’edificio che ospita la Scuola primaria e secondaria di Miane. Due anni fa, nell’estate del 2016, era stato realizzato il primo intervento che aveva comportato una spesa di 560 mila euro, realizzando nuove strutture esterne in cemento armato, sorrette da micro pali, oltre all’irrobustimento dei pilastri interni.

Nei prossimi giorni si procederà con una seconda fase di lavori, investendo ulteriori 500 mila euro coperti in gran parte con un contributo regionale di 450.000 euro finalizzato ad opere di messa in sicurezza di edifici pubblici in area a rischio sismico. “Abbiamo deciso di aprire il nuovo cantiere immediatamente dopo la fine della scuola – spiega il sindaco Angela Colmellere – per evitare dilazioni e ritardi, e concludere per il 31 agosto rendendo così possibili pulizie e adeguamento dei locali per la ripresa dell’anno a metà settembre. Il nuovo intervento sulle scuole prevede l’esecuzione di nuove opere in cemento armato lungo i lati sud-ovest e nord-est dell’immobile, sempre sorrette da micro pali, per rendere la struttura più che rispondente alle vigenti norme antisismiche. A lavori ultimati, le scuole diventeranno infatti “rilevanti e strategiche” ai fini di Protezione Civile, garantendo sicurezza a bambini e personale, e contemporaneamente fungendo da struttura d’emergenza in caso di calamità naturali”. Si provvederà anche alla completa eliminazione dei pesanti pannelli di finitura in facciata, che presentano fessurazioni e distacchi importanti, e alla rimozione dei carter in lamiera sul perimetro, già parzialmente staccati e pericolanti. “Non ci siamo fermati alla struttura – spiega il sindaco Colmellere -: per completare gli interventi, tra un anno realizzeremo l’efficientamento energetico della struttura scolastica, che comporterà la sostituzione dei serramenti e della caldaia e la coibentazione di muri e solai. Garantiremo così ambienti interni più salubri ed un minor consumo di energia e gas, riducendo le spese. Per la realizzazione di quest’ultimo intervento valuteremo le migliori modalità di finanziamento e i bandi che verranno prossimamente emanati”.