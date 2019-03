Sedicitrenta 2019, concorso di idee

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

È online SediciTrenta, il bando del Concorso di idee rivolto ai giovani tra i 16 e i 30 anni, che si propone di stimolare la creatività giovanile in tutte le sue forme e manifestazioni allo scopo di supportarla, valorizzarla e promuoverla nella convinzione che rappresenti una straordinaria risorsa di rinnovamento etico, culturale e sociale per la comunità. Giunto alla 6^ edizione, SediciTrenta è promosso dall’Assessorato allo Sport, Partecipazione ed Istruzione del Comune di Treviso in collaborazione con Progetto Giovani Treviso, gestito dalla Cooperativa sociale Itaca. SediciTrenta pone speciale attenzione all’innovatività delle progettualità e ad essere un’occasione di stimolo concreto per valorizzare le capacità di autogestione dei giovani. L’iscrizione al concorso è gratuita e deve essere presentata esclusivamente online entro e non oltre mercoledì 27 marzo 2019. Cos’è SediciTrenta? Un concorso di idee rivolto a gruppi formalizzati in associazioni e a gruppi informali composti da almeno 3 persone di età compresa tra i 16 e i 30 anni. Almeno il 50% dei componenti coinvolti attivamente nell’organizzazione dell’iniziativa deve essere residente nel Comune di Treviso, oppure iscritto ad un istituto superiore o facoltà universitaria della città, oppure professionalmente occupato a Treviso.

L’edizione del 2018, che ha visto concorrere 10 proposte progettuali e l’effettiva realizzazione di 8 eventi promossi da 5 associazioni e da 3 gruppi informali, si è svolta dal 23 giugno al 7 ottobre con un ricco calendario di proposte diversificate, dal cineforum al laboratorio per bambini, dal concerto di band giovanili fino ad esposizioni d’arte. La raccolta delle proposte progettuali per l’edizione 2019 di SediciTrenta si concluderà entro le ore 18.00 di mercoledì 27 marzo. Le proposte potranno riguardare iniziative sia in forma di evento/spettacolo sia di workshop/laboratorio in qualsiasi ambito: sport, arte, cultura, musica, teatro, fotografia, architettura, nuove tecnologie, interculturalità, riciclo, sostenibilità ambientale, ecc. Una commissione tecnica valuterà i progetti e le iniziative, decretando quelle vincitrici. Il Comune di Treviso sosterrà i soggetti promotori agevolandoli nell’adempimento di questioni burocratico-amministrative, offrendo la disponibilità anche di spazi comunali e supportandoli con l’eventuale erogazione di un corrispettivo economico. I progetti selezionati saranno realizzati dal 27 maggio al 4 novembre 2019. Durante le fasi di ideazione e progettazione, i gruppi promotori saranno supportati dagli operatori di Progetto Giovani Treviso. Gli interessati sono invitati a partecipare a SediciTrenta InForma, tre incontri di formazione gratuiti su ideazione e organizzazione di un evento, sicurezza delle manifestazioni pubbliche, divertimento sano.

Gli incontri si svolgeranno nel mese di marzo nella sede di Progetto Giovani Treviso in via Dalmazia 17/A. Il primo appuntamento è previsto per SABATO 09 MARZO alle ore 15:30 “ORGANIZZAZIONE – confronto con TCBF, Suoni di Marca, Cooperativa Pace e Sviluppo e Associazione Oblique” Il bando è disponibile su www.progettogiovanitv.it Per ulteriori informazioni: Progetto Giovani Treviso Via Dalmazia 17/A, Treviso www.progettogiovanitv.it spaziogiovanii@progettogiovanitv.it 0422-262557 335/6996808