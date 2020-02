Sedicitrenta, nuova edizione per il concorso di idee dedicato ai giovani

Torna il concorso di idee SediciTrenta rivolto a gruppi di giovani di età compresa tra i 16 e i 30 anni, promosso dall’assessorato allo Sport, Partecipazione ed Istruzione del Comune di Treviso in collaborazione con Progetto Giovani Treviso, attualmente gestito dalla Cooperativa Sociale Itaca. Al progetto potranno aderire gruppi formali e informali di giovani, costituiti da almeno 3 persone e saranno ammesse iniziative realizzabili sia in forma di evento o spettacolo che di workshop o laboratorio di qualsiasi genere (sport, arte, cultura, musica, teatro, fotografia, architettura, nuove tecnologie, interculturalità, riciclo, sostenibilità ambientale, ecc.) senza fini di lucro da realizzarsi nel periodo estivo nella città di Treviso, in uno spazio messo a disposizione dal Comune di Treviso (auditorium, palestra, sale espositive, piazza, ecc.). L’iscrizione è gratuita e deve essere presentata online entro la scadenza del bando dell’edizione in corso.

Modalità di partecipazione

Per l’edizione 2020 il concorso SediciTrenta prevede la realizzazione delle iniziative dal 30 maggio al 30 dicembre 2020. Ecco le modalità di adesione: Manifestazione di interesse: chiunque desideri presentare un progetto al concorso SediciTrenta dovrà compilare l’apposita manifestazione di interesse entro e non oltre la mezzanotte del 30 giugno 2020. Presentazione Progetto definitivo: coloro che hanno presentato manifestazione di interesse dovranno presentare la proposta in via definitiva entro e non oltre la mezzanotte del 2 agosto 2020. Assegnazione: i progetti selezionati saranno resi noti durante un’assemblea plenaria, alla quale saranno invitati tutti i partecipanti al concorso. La partecipazione all’assemblea è obbligatoria, pena l’esclusione dal concorso anche per i progetti selezionati. L'incontro è previsto il giorno: mercoledì 02 settembre ore 18:30 nella sede di Progetto Giovani Treviso - Casetta Ex Pattinodromo.

Per informazioni contattare

Progetto Giovani del Comune di Treviso

Via Dalmazia, 17/A – 31100 Treviso

www.progettogiovanitv.it

www.comune.treviso.it

spaziogiovani@progettogiovanitv.i