Miss Città Murata: al via la quinta selezione

CASTELFRANCO Martedì 3 luglio si è svolta la quinta e ultima selezione del concorso di bellezza più storico del Veneto, Miss Città Murata, alla kermesse musicale Mirano Summer Festival. Le ventinove Miss, presentare da Eleonora Sorato di Elegance Eventi, hanno sfilato dapprima con il proprio abito da sera e poi con il costume by Paradise beachwear. Successivamente le concorrenti hanno indossato la collezione summer by Paradise Beachwear, gli abiti di Nik Group di Mirano e gli abiti da sera di Be You di Cittadella. La giuria, di cui facevano parte anche alcuni membri del Mirano Summer Festival tra cui il Patron Paolo Favaretto, ha decretato gli ultimi cinque lasciapassare per la finale di Castelfranco e gli ultimi sette per la semifinale di Cittadella.

A vincere il titolo di Miss Mirano Summer Festival è stata Giulia Fortin di Abano Terme che lavora in un negozio di abbigliamento. Miss Nik Group è Sara De Lazzaris di Mestre che studia al liceo linguistico e ha quindici anni. La fascia di Miss No + Vello Salzano è andata a Morena Montin, ventenne che abita a Mestre e fa la parrucchiera Federica Fogale, ventitreeenne di Loria impiegata amministrativa nel settore delle comunicazioni, ha vinto la fascia di Miss Regenesis. Lisa De Franceschi, quartodicenne studentessa di moda di Trebaseleghe, ha vinto il titolo di Miss Be You.

Le prime cinque classificate accederanno direttamente alla finale di sabato 25 agosto in Piazza Giorgione a Castelfranco. A classificarsi invece per la semifinale di Cittadella del 27 luglio sono state le altre Miss premiate dalla giuria. Miss Beautystore è Asia Scarpa che ha quindici anni, abita a Ca Savio e studia al turistico.

Elena Boscarato, diciottenne di Preganziol che studia all'istituto tecnico economico, ha vinto la fascia di Miss Paradise Beachwear ma, essendo già semifinalista, cede la fascia a Serena Zanon, commessa ventiseienne di Noale. Miss Erika Richter è Anna Volpato, studentessa sedicenne di Campodarsego, che essendo già semifinalista cede la fascia a Lisa Manente, studentessa diciasettenne di San Vendemiano. Il titolo di Miss Gidiferroblog è andato a Maria Vittoria Calandri, ventenne studentessa di economia di Casale sul Sile. Alice Pendin, studentessa diciannovenne di Villaverla è Miss Zanandrea Tessuti. Miss Elegance Eventi è Valentina Casimiro diciottenne che studia al turistico e abita a Venezia. Morena Montin, avendo ottenuto il lasciapassare diretto per la finale, fascia precedentemente conquistata, Miss Cittadellottica, a Sofia Busatto, studentessa sedicenne di Cittadella che ottiene il lasciapassare per la semifinale. Anche Lisa De Franceschi, avendo ottenuto la fascia per la finale, cede il titolo precedentemente conquistato, Miss S'and Parrucchieri, a Lucy Bolletin studentessa sedicenne di Padova che ottiene il lasciapassare per la semifinale di Cittadella.

La serata è stata allietata dai balletti della scuola di danza Baila Caribe di Padova e dalla Cinderella School of Ballet di Castelfranco accompagnate dalla bellissima voce della cantante Elena Murarotto. Il salone S'And Parrucchieri di Castelfranco ha curato le acconciature delle miss e il trucco è stato curato dalla make up-urtist della Fashion Beauty Accademy Ivana Ibba per Beautystore. Si ringraziano tutti i Partners della serata: Mirano Summer Festival, No + Vello Salzano, Paradise Beachwear, Soy Carina, Erika Richter consulente di bellezza, Be You, Centro Estetico Regenesis, Nik Group, Nuova Vimini, Tessuti Zanandrea e Me Magazine Si ringrazia lo Staff Elegance Eventi: Francesco Osto, Elena Sorato, Antonia Zaniolo, Elena Favarotto e Sofia Pivato. La Semifinale del concorso si svolgerà venerdì 27 luglio a Cittadella.