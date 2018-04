Bimbi emotivi? Genitori emotivi! Al via i seminari per le famiglie

MONASTIER Marta Benvenuti, psicologa e psicoterapeuta del Centro della Famiglia, ieri sera in collaborazione con l’associazione La casa sull’albero ha presentato a Villa delle Magnolie di Monastier i due workshop per genitori su quell'intelligenza emotiva fino a oggi considerata di poco conto, eppure basilare nello sviluppo dei piccoli. Visto l’interesse suscitato, è da mettere quindi in agenda il laboratorio dell'8 maggio alle 18, sempre a Villa delle Magnolie. La sfida è avvincente: ci si può destreggiare tra regole e affettività? Non è una missione impossibile, anzi fa parte del quotidiano ben gestito.

Altro laboratorio di base è quello del 15 maggio, stesso orario e stesso luogo. E con questo si fa centro subito: genitori indaffarati e figli stressati? Meglio forse genitori emozionati per famiglie emozionate, perché le emozioni devono essere coltivate e lasciate crescere nei ragazzi. "Fare i genitori è ‘il lavoro’ più difficile del mondo”, ha detto Adriano Bordignon coordinatore del Centro della Famiglia, “e servono passione, competenza e sensibilità. Siamo al fianco di chi si occupa di formazione ed educazione perché si tratta dello spazio strategico e fondamentale per il presente e per il futuro delle nostre comunità".

Genitori intelligenti dal punto di vista emotivo sono fonte di grande beneficio per i bambini e sono i più abili nell'aiutare i figli a superare gli alti e i bassi psicologici. E’ confermato da studi, indagini ed esperimenti che hanno coinvolto anche il mondo del lavoro e della medicina. E si è capito che tutto va meglio se si pongono le basi fin dall'infanzia. L'intelligenza emotiva si impara e si insegna. I due workshop aiutano a comprendere il valore e i rischi delle emozioni per dare ai figli risposte adeguate. Iscrizione al numero 0422.896752 (Associazione La casa sull'albero - Villa Magnolie).