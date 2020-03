Montebelluna, cantiere in Via Montegrappa: scatta il senso unico

Iniziano mercoledì 1 aprile i lavori di manutenzione straordinaria che stanno interessando le strade del centro di Montebelluna. Fino a venerdì 3 aprile, in concomitanza con i i lavori in un tratto di via Montegrappa, sarà istituito un senso unico in direzione est-ovest in via nel tratto tra via ospedale e via castellana.

A causa di questa modifica alla viabilità: i veicoli provenienti da via Bassanese in direzione del Centro saranno deviati in via Castellana per proseguire in via L. Da Vinci e in via Ospedale; i veicoli provenienti da via Castellana in direzione del Centro dovranno procedere in direzione dritta in via Foresto per poi proseguire in via G. Legrenzi e via Monte Archeson; i veicoli provenienti da via Foresto in direzione del Centro dovranno procedere lungo via Castellana per poi proseguire in via L. Da Vinci e via Ospedale.