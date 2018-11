San Pietro di Feletto ha la concentrazione di sportivi più alta di tutta la Marca

San Pietro di Feletto, un paese di poco più di cinquemila anime, ha il più alto tasso di campioni sportivi dell’intera provincia di Treviso, e forse anche dell’intero Veneto e dell’Italia.

Questa scoperta è stata fatta dal sindaco Loris Dalto, all’indomani della premiazione “Comunità Europea dello Sport 2018” da parte di Aces Europe (Federazione delle Capitali e delle Città Europee dello Sport). Un riconoscimento che ha premiato il progetto "Il piacere dello sport nelle terre del Prosecco" presentato da 39 Comuni, tra cui anche San Pietro di Feletto. L’investitura ufficiale della Comunità Europea dello Sport 2018 di Terre del Prosecco avvenne il 30 ottobre 2017 nel Salone d'Onore del Coni a Roma; in quell’occasione i rappresentanti dei 39 Comuni della provincia di Treviso e di Pordenone ricevettero la ciotola per la benemerenza dello sport europeo. A seguito di quest’esperienza, gli amministratori di San Pietro decisero di avviare un’indagine nel proprio Comune per capire quanti cittadini praticassero spot a livello sia agonistico che non agonistico. Ne è emerso un quadro per certi versi sorprendente. L’indagine ha rilevato che sono tantissimi i residenti nelle diverse frazioni di cui è composto il Comune ma soprattutto che, tra questi, c’erano molti sportivi che avevano ricevuto riconoscimenti di carattere regionale, nazionale e addirittura internazionale.

«È stata davvero una scoperta singolare – racconta il sindaco Loris Dalto – non ci aspettavano in un territorio così piccolo un così alto concentrato di campioni sportivi. Abbiamo così deciso di valorizzare questa nostra eccellenza, premiando chi in questi anni si è distinto nelle più diverse discipline sportive». È nata così la Serata dello Sport 2018, che si terrà venerdì 16 novembre, alle ore 20.30, presso la struttura polifunzionale di Rua di Feletto (in via della Libertà 26). Testimonial dell’evento sarà il ciclista Franco Pellizoti e una rappresentanza delle pallavoliste dell'Imoco Volley. «Lo sport agonistico e non agonistico sono fondamentali per il benessere psicofisico della persona – afferma il consigliere delegato allo Sport Luigino Sartor -. Il riconoscimento europeo valorizza gli investimenti in strutture e progettualità fatti dai nostri Comuni e un tessuto ricchissimo di società sportive che avviano i giovani allo sport. Il merito va a chi si impegna in discipline spesso faticosissime e ottiene risultati di rilievo. Il premio che l’Amministrazione consegnerà agli sportivi è un invito a continuare a credere e a investire nello sport che hanno scelto». A ricevere il riconoscimento saranno una trentina di campioni delle più svariate discipline: dal judo al ciclismo, dal triathlon alla mountain bike, dal cross country rally al volley, dalla carabina sportiva allo sci, dalla corsa campestre alla pesca sportiva. Alcuni saranno premi alla carriera, altri riconoscimenti per risultati sportivi di eccellenza ottenuti negli ultimi due anni. E non mancheranno alcune sorprese.