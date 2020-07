Covid-19 nei Balcani: Italia off limits per serbi, montenegrini e kosovari

I cittadini di Serbia, Montenegro e Kosovo non possono mettere piede in Italia. Ad annunciarlo è il ministro della Salute Roberto Speranza che ha spiegato di aver firmato "una nuova ordinanza" con l'aggiunta dei tre Paesi balcanici "alla lista degli Stati a rischio". Si complica anche la posizione di chi è stato "negli ultimi 14 giorni in questi territori", con il "divieto di ingresso e transito" sul suolo italiano.

Tra gli Stati balcanici i cui cittadini non possono recarsi in Italia c'è anche la Bosnia Erzegovina e la Macedonia. Una decisione, quella presa dal ministero della Salute, che soddisfa la richiesta del vicepresidente del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi. «Dobbiamo riflettere sui dati di questi ultimi giorni - ha scritto Riccardi su Twitter -. Il flusso transfrontaliero con sorveglianze sanitarie diverse ci espone a un contenimento troppo incerto. E questo a rischio di nuovo contagi».