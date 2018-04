Villorba, Serena furioso contro le fake news!

VILLORBA “Cemento sì o cemento no? Sin dal mio primo mandato - dice marco Serena , sindaco di Villorba - il programma prevedeva il consumo zero del territorio e nulla è cambiato. Sono quindi, carte alla mano e leggendo i numeri, sempre più allergico alle sparate di chi non conosce lo stato delle cose pur avendo la possibilità di documentarsi. E sia chiaro che critiche e suggerimenti che si basino su un confronto intelligente sono sempre le benvenute. invece desidero stoppare ogni strumentale ed inopportuna dichiarazione politica che non renda merito a quanto l’amministrazione comunale stia facendo".

"Ecco i numeri. - continua Serena - Gli atti di programmazione urbanistica sono chiari: con il piano degli interventi adottato nel 2013, l’amministrazione Serena ha ridotto le cubature residenziali già assentite (ndr autorizzate) per 53.200 mc; con la seconda variante al piano degli interventi sono stati eliminati ulteriori 6.100 mc. Questi interventi hanno ridotto di ben 122.950 mq la superficie cementificata o in via di cementificazione. Nello specifico sono stati eliminati 20.500 mq di aree produttive, 57.000 mq da dedicare a standard (sostan- zialmente parcheggi asfaltati) e 45.450 mq di spazi residenziali. A differenza di quanto recentemente dichiara- to sulla stampa locale da chi questi numeri, pur avendoli in disponibilità, non li conosce, la Giunta di Villorba non ha quindi autorizzato nessun nuovo insediamento produttivo/commerciale in quanto è consapevole che dei quasi 2 milioni di mq destinati ad attività produttive, il 20% circa non è utilizzato".

A Villorba, infatti, ci sono decine di migliaia di mq in edifici destinati allo scopo e non utilizzati, quindi da ripensare. In questa logica l’amministrazione comunale si è mossa seguendo diverse strade per facilitare diverse soluzioni: dal massimo contenimento della tassazione comunale per queste aree, al sostegno (a fronte di un credito edilizio) per chi avesse abbattuto i capannoni, dal supporto al progetto di trasformazione del centro commerciale Panorama in centro sportivo, all’avvio di contatti con due università perché presentassero proget- ti di riconversione dell’intera zona industriale. A Villorba - conclude Marco Serena con buona pace di chi si di- verte con le fake news, non c’è nessun nuovo centro commerciale. Quindi, cemento NO”.