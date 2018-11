Sernaglia ospita l'economista Serge Latouche

In occasione della seconda edizione di Agricolture di Frontiera, rassegna di eventi, conferenze e mostre sul tema dell’agricoltura, promossa dal Comune di Sernaglia, un incontro che vedrà ospite il filosofo di fama internazionale Serge Latouche.

Eeconomista e filosofo francese, professore emerito di Scienze economiche all'Università di Parigi XI, sostenitore e teorico della decrescita felice e del localismo, Latouche dialogherà con Massimo Bordin, collaboratore della rivista La Chiave di Sophia e professore di filosofia al liceo Marconi di Conegliano. Il tema sarà quello della decrescita come progetto per il futuro. Le generazioni attuali sono le prime che vedono emergere lo spettro di limiti insuperabili sotto forma di catastrofi: cambiamento climatico, esaurimento delle risorse naturali rinnovabili e non rinnovabili, crisi sociali e molto altro. Tutto ciò è la conseguenza dal fatto che viviamo ormai in una società di mercato globalizzato di crescita. La nostra sovracrescita economica si scontra così con la finitudine del pianeta. Per evitare un funesto destino bisogna rompere con il produttivismo e con il consumerismo attuale, e imboccare la strada della rivoluzione della decrescita. La decrescita è il progetto per uscire dalla società della crescita e costruire una società sostenibile. Ci vuole una vera rivoluzione culturale per salvare l’umanità. Rovesciare il nostro modo di pensare. L'incontro, a ingresso libero, si terrà nella sala comunale di piazza Martiri della Libertà alle ore 20.45.