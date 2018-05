A Sernaglia della Battaglia il "Battesimo della Sella" con i Volontari d'Europa

SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA Domenica si è tenuto, presso la sede dell'Associazione "Volontari d'Europa" in via dei Palù 10, il secondo "Battesimo della Sella" in collaborazione con la federazione "Sport Nazionale", giornata ricca di emozioni per i bambini che hanno voluto avvicinarsi per la prima volta ad un animale tanto maestoso e imponente ma con altrettanta empatia verso chi lo guida. L' intento è stato quello di riportare il ritmo della vita quotidiana a qualcosa di più slow e con la visuale da un altro punto di vista, quello in sella per intenderci, e riscoprire le cose semplici, apprezzare con più intensità il bello che diventa banale ormai visti i ritmi frenetici. L'appuntamento era stato fissato in via dei Palù 10, dalle ore 10.30 per i giovanissimi dai 4 ai 18 anni.

Il "Battesimo della sella" l'inizio di un incontro speciale per tutti quelli che hanno desiderato avvicinarsi al mondo dell' equitazione o semplicemente apprezzano gli animali in questo caso i cavalli. Occasione anche per festeggiare l'EDoP, (European Day of Parks) (http://www.europarc.org/nature/european-day-of-parks/), giornata europea dei parchi. I Rangers dei "Volontari d'Europa" aderiscono all'"International Ranger Federation" e supportano questo evento promosso da "Europarc federation" .

