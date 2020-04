A Sernaglia la biblioteca consegna i libri a domicilio

Bella iniziativa dell'amministrazione comunale di Sernaglia della Battaglia che in collaborazione con la biblioteca “Giocondo Pillonetto” e dla sezione locale della Protezione civile ha attivato un servizio di prestito con consegna a domicilio di libri.

Per la ricerca dei testi disponibili è possibile consultare il catalogo regionale online https://binp.regione.veneto.it/SebinaOpac/.do selezionando la biblioteca di Sernaglia oppure contattare la biblioteca stessa, che potrà effettuare la ricerca o suggerire i titoli che incontrano il genere più gradito. Chi usufruirà di questa iniziativa riceverà anche in dono, fino ad esaurimento delle scorte, il libro “Diamanti”, un giallo dell’autore Paolo Maran che ha gentilmente donato al Comune 100 copie del volume.

Parallelamente, sulla pagina Facebook del Comune di Sernaglia della Battaglia è già visibile la fiaba “Il coronavirus spiegato ai bambini”, concessa gratuitamente dall'attrice teatrale Elena Bonetti e dall'associazione “La Matita Parlante”. Sempre sulla pagina social del Comune giovedì 9 aprile sarà pubblicata la fiaba di Esopo “Il leone e il topo” letta da Silvia Nardi, componente del gruppo “I Bruchi dei Libri” che da anni collabora gratuitamente con la biblioteca.

«In un periodo in cui tutti siamo chiamati a fare sacrifici alla luce dell’emergenza sanitaria - ha detto il sindaco di Sernaglia Mirco Villanova - leggere continua a costituire una preziosa risorsa per arricchirci culturalmente e umanamente, così come per impiegare in modo proficuo il nostro tempo. Il servizio di consegna dei libri a domicilio è stato pensato per diffondere ancora di più le buone letture, mentre i video che sono o saranno caricati sulla pagina Facebook del Comune aiuteranno i più piccoli a capire meglio i motivi dell’emergenza in corso e a rivisitare un grande classico come Esopo».

Per prenotare il servizio è sufficiente scrivere a biblioteca@comune.sernaglia.tv.it o telefonare allo 0438-965373.