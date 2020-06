Estate a Sernaglia: tutto pronto per l'inizio dei Centri estivi e dello "Spazio Lab"

Partono le iniziative estive del Comune di Sernaglia della Battaglia per bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni. Nonostante le numerose difficoltà legate alle nuove modalità organizzative, lunedì 6 luglio partiranno i Centri estivi per i ragazzi dai 6 ai 14 anni: si svolgeranno all'istituto comprensivo in via Rimembranza e saranno rivolti a un massimo di 59 ragazzi. Le modalità e i criteri per lo svolgimento delle attività saranno in linea con le disposizioni regionali e governative. I centri estivi, che si svilupperanno sul tema “Noi siamo armonia”, si svolgeranno dal lunedì al venerdì fino al 31 luglio dalle 7.30 alle 13, con orari di ingresso e uscita scaglionati. La quota di partecipazione è stata fissata in 30 euro alla settimana con una partecipazione minima di due settimane consecutive.

«In questi ultimi mesi contrassegnati dall'emergenza sanitaria da Covid-19, tutti abbiamo dovuto fare fronte a una realtà inaspettata che ci ha messi a dura prova sotto l'aspetto fisico, psicologico, economico e sociale. La condizione sanitaria nelle ultime settimane sta comunque migliorando – ha scritto il sindaco Mirco Villanova in una lettera ai genitori dei ragazzi interessati dal servizio – e questo ci ha spinti a proporre attività che permettano ai nostri giovanissimi di riappropriarsi della loro dimensione socio-relazionale. In quest'ottica, in collaborazione con la cooperativa CSA – Centro servizi associati di Conegliano, vengono proposti per il mese di luglio i Centri estivi, le cui attività quest'anno non saranno finalizzate solo allo svago, alla socializzazione e alla creatività ma anche all'insegnamento delle regole e delle misure di prevenzione ai tempi del Coronavirus, in vista del rientro a scuola. Il senso di responsabilità che ci accomuna ci porterà a utilizzare tutti i mezzi a disposizione per tutelare la salute dei nostri bambini e ragazzi, secondo le linee guida emanate dalla Regione Veneto e dall'Azienda sanitaria regionale. La quota di partecipazione non ha subìto grossi rincari grazie alla presa in carico di gran parte delle spese da parte dell'amministrazione comunale».

La partecipazione ai Centri estivi sarà riservata prioritariamente alle famiglie residenti a Sernaglia della Battaglia i cui figli abbiano frequentato nell'anno scolastico 2019/20 la scuola primaria o secondaria di primo grado. Eventuali posti rimasti liberi potranno essere occupati anche da richieste non prettamente rientranti negli specifici criteri. La domanda di iscrizione dovrà essere presentata entro il 27 giugno. Sempre il 6 luglio partiranno anche i Centri estivi per bambini dai 3 ai 5 anni, gestiti dal Comune in collaborazione con la parrocchia che metterà a disposizione gli spazi per le attività dei più piccoli. La quota di partecipazione sarà di 60 euro a settimana con un minimo di due settimane consecutive di iscrizione. Anche in questo caso la priorità, ma non l'esclusività, nelle iscrizioni sarà data alle famiglie sernagliesi.

Prima ancora, da lunedì 29 giugno (e fino al 16 luglio), partirà nei locali del Centro giovani in piazza Martiri della Libertà il primo progetto estivo dedicato ai giovani del Comune in collaborazione con la cooperativa Itaca. L’iniziativa, denominata “Spazio Lab”, è un progetto rivolto a un massimo di 17 bambini e ragazzi sernagliesi che nell’anno scolastico 2019/20 hanno frequentato le classi 4^ e 5^ della scuola primaria e 1^ e 2^ della scuola secondaria di primo grado. Durante le mattine dedicate a questa iniziativa, i ragazzi potranno svolgere i compiti estivi e dare sfogo alla propria creatività attraverso diversi laboratori. La quota di iscrizione è pari a 60 euro per l'intero periodo di svolgimento delle attività. Locandina, informazioni e modulo d’iscrizione sono disponibili nel sito web comunale.