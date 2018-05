Sernaglia, concerto in onore delle vittime della Grande Guerra

SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA L'Amministrazione comunale di Sernaglia della Battaglia e Radio Veneto Uno (direttore Roberto Ghizzo) organizzano lunedì 21 maggio alle 20.45 nella Chiesa arcipretale di Sernaglia il concerto commemorativo nell'àmbito della rassegna "La cultura per non dimenticare, per la pace", concerti straordinari in onore di tutte le vittime civili e militari nel centenario della fine della Grande Guerra. Il programma della serata comprende musiche di Johan Sebastian Bach, Antonio Vivaldi, Fritz Kreisler e Tomaso Albinoni eseguite dai solisti Paolo Tagliamento (violino), Luca Mares (violino), Enzo Caroli (flauto) e Giuseppe Barutti (violoncello), diretti dal maestro Giorgio Sini. La cittadinanza è invitata.