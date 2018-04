Sernaglia della Battaglia accoglie i "gemelli" francesi di Clécy

SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA Il gemellaggio tra Sernaglia della Battaglia e Clécy (Francia) si rinnova e rafforza. Un nuovo capitolo dell'amicizia tra i due Comuni, sottoscritta formalmente dai sindaci Sonia Fregolent e Michel Bar il 17 settembre 2011 nel municipio della città della Normandia, viene scritto da oggi venerdì 27 a lunedì 30 aprile con l'arrivo e la permanenza sul territorio di nove famiglie francesi che verranno ospitate da altrettanti nuclei familiari sernagliesi, all'insegna dell'amicizia e della reciproca conoscenza. Sono presenti anche alcuni studenti francesi “gemellati” con l'istituto scolastico sernagliese. La visita in paese delle famiglie di Clécy è iniziato oggi al mattino con l'arrivo degli ospiti. Alle 10.30 visita ai Palù accompagnati da Gigi Ghizzo, alle 13 pranzo a buffet nel prefabbricato comunale, alle 15 proiezione del Dvd “Prati incantati” e scambio di informazioni sul dossier “Life” dell'Unione Europea in sala comunale. Alle 18 incontro con le famiglie ospitanti, alle 20 cena in famiglia.

Gli ospiti trascorreranno l'intera giornata di sabato 24 con le famiglie ospitanti. Intenso il programma di domenica 29 con la partenza alle 7.30 per Aquileia, dove l'arrivo è previsto alle 10, con visita guidata alla Basilica e ai resti romani. Alle 13 pranzo, alle 15 partenza per Grado e alle 16 imbarco per l'isola di Barbana. Alle 18 rientro a Sernaglia, dove l'arrivo è previsto all'ora di cena. Lunedì 30 aprile ritrovo alle 9 in paese, alle 10 visita a una cantina a Refrontolo, alle 13 pranzo a Cison di Valmarino con visita al castello, alle 16 visita di Cison e alle 18 rientro in famiglia. Alle 20.30 cena ufficiale al Pedrè di Falzè di Piave, alle 23 saluti e partenza per Treviso, preludio alla giornata del 1° maggio che gli ospiti trascorreranno a Venezia prima di tornare in Francia.

“Si parla molto di Europa unita e di fratellanza tra popoli. Noi abbiamo fortemente voluto che il gemellaggio tra il nostro Comune e quello di Clécy fosse scandito da visite dalla cadenza praticamente annuale per vivere attivamente esperienze arricchenti come quella di un'amicizia tra piccoli municipi che si concretizza nei rapporti tra famiglie e amministrazioni e tra famiglie e famiglie, così da conoscerci meglio e ampliare i nostri orizzonti oltre i confini comunali, regionali e nazionali. Ringrazio sinceramente le famiglie sernagliesi che hanno dato la disponibilità ad accogliere gli ospiti francesi, ai quali auguro una felice permanenza a Sernaglia e negli altri luoghi che visiteranno nella loro breve esperienza accanto alla nostra comunità” è il messaggio di benvenuto rivolto agli ospiti dal sindaco, senatrice Sonia Fregolent, e dall'intera Amministrazione comunale di Sernaglia della Battaglia.

Franco Zambon, coordinatore delle famiglie sernagliesi ospitanti, sintetizza così lo spirito dell'iniziativa: “Ormai questi nostri “gemelli” francesi sono per noi degli amici. Ci conosciamo da anni e abbiamo stretto legami che sono stati facilitati anche da diverse somiglianze tra il nostro territorio e la Normandia, entrambi per larga parte ancora ricchi di verde e dediti all'agricoltura. Sono inoltre persone molto alla mano. Quest'anno un'intera giornata (sabato) sarà trascorsa dagli ospiti francesi con noi famiglie di Sernaglia”.