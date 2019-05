Sernaglia rimane in quota Lega: il nuovo sindaco è il 30enne Mirco Villanova

Trent'anni, cresciuto a Sernaglia della Battaglia e ragioniere formato all’Istituto Tecnico Commerciale “Balbi Valier” di Pieve di Soligo. Questo il profilo del nuovo sindaco di Sernaglia, Mirco Villanova. Dipendente dell’Associazione “La Nostra Famiglia” di Conegliano nell’ambito della gestione del personale, ha ricoperto in passato anche il ruolo di Responsabile Amministrativo della sede di Vicenza e ha collaborato anche con l’Organismo di Volontariato per la Cooperazione Internazionale – “La Nostra Famiglia” a sostegno dei Paesi in via di sviluppo. Impegnato nel mondo del volontariato, appassionato di musica, è organista della corale parrocchiale di Falzè di Piave e di Moriago della Battaglia.

Un profilo che deve quindi aver convinto i cittadini visto che la sua lista "Lega Salvini-Insieme Per" ha sbaragliato la concorrenza ottenendo ben 8 seggi grazie a 1.612 voti per il 45,40% del totale. Distaccati, invece gli avversari: Natale Grotto per "Proposta Civica" si ferma al 27,37% (972 voti e 2 seggi), mentre Anna Rosada per "Con noi" arriva al 27,23% (967 voti e due seggi). Da segnalare che i residenti alle urne sono stati ben il 66,93% degli aventi voto.