Carnevale a Sernaglia e Giavera, oltre 21mila i partecipanti

Sono state circa 15mila (8mila a Sernaglia, dove ha presentato lo spettacolo Roberto Biz, e 7mila a Giavera dove ha presentato Claudia Vigato) le persone che hanno partecipato dal vivo agli spettacoli di carri allegorici e maschere organizzate oggi domenica dalle Pro Loco con la collaborazione dell'associazione Carnevali di Marca. Una grande partecipazione favorita dalla splendida giornata di sole, contrassegnata anche da un clima quasi primaverile. A Giavera, nell'ambito del tradizionale "Carnevale del Mazariol", era in programma anche la proclamazione del carro più votato da parte della giuria composta dal Consiglio comunale dei Ragazzi: si è imposto "La magia della giungla" del Comitato carnevale di Selva del Montello.

Aggiungendo ai 15mila di oggi i 6mila di ieri sabato a Zero Branco, si attestano intorno a 21mila gli spettatori delle sfilate del circuito Carnevali di Marca nel weekend. E nel prossimo saranno ben 5 gli spettacoli in programma: sabato 23 febbraio a Monastier di Treviso, San Vendemiano e (in orario serale) Santa Lucia di Piave, domenica 24 a Pieve di Soligo e Nervesa della Battaglia.