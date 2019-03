A Sernaglia la diciottesima edizione della “Giornata Ecologica”

L'Amministrazione comunale di Sernaglia propone domenica 17 marzo la diciottesima edizione della “Giornata Ecologica”, tradizionale appuntamento che vede Amministrazione comunale, associazioni del territorio e volontari collaborare per la pulizia dei cigli delle strade provinciali e di alcune strade comunali. Il ritrovo dei partecipanti, che saranno coperti da assicurazione, è alle 8.00 di domenica mattina al magazzino comunale, dove a tutti saranno consegnati guanti, sacchi e pettorina per raccogliere in sicurezza i rifiuti abbandonati. Chi volesse pulire autonomamente la propria via potrà mettersi in contatto con l’ufficio Ambiente del Comune e concordare il punto di conferimento dei sacchi al fine di dare agli operatori comunali la possibilità di recuperarli. Al termine della raccolta, alle 12.00 circa di domenica, verrà offerto a tutti i partecipanti un pranzo nella sede degli Alpini di Sernaglia in viale Divisione Julia.

In caso di maltempo, l’iniziativa sarà rinviata a domenica 24 marzo con lo stesso programma. Per aderire ci si può rivolgere all’ufficio Ambiente del Comune, telefono 0438-965304.