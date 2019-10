Il Comune di Sernaglia della Battaglia aderisce alla campagna Lilt "Nastro rosa"

Si rinnova anche in questo mese di ottobre la collaborazione tra amministrazione comunale e Lega italiana per la lotta contro i tumori (Lilt) sezione di Treviso e delegazione di Conegliano. Il Comune di Sernaglia della Battaglia patrocina con convinzione la campagna “Nastro rosa” per la prevenzione del tumore al seno, la neoplasia più diffusa tra la popolazione femminile. Ottobre è dedicato alla prevenzione di questa malattia, come ricorda lo striscione che per tutto il mese rimarrà esposto sulla facciata del municipio, che di notte sarà illuminato con luci rosa. Al centro della rotatoria davanti alla sede comunale troneggia un grande nastro dello stesso colore, e i dipendenti comunali sono stati invitati a indossare per tutto il mese il nastrino simbolo della campagna.

A ottobre, inoltre, Lilt dà a donne di età compresa tra 25 e 49 anni che non abbiano iniziato un percorso di prevenzione l'opportunità di sottoporsi a visite senologiche gratuite nell'ambulatorio di via Manin 110 a Conegliano (ospedale De Gironcoli). Si può prenotare la visita chiamando lo 0438-451504 oppure lo 0438-663593.