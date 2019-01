“Volontari d’Europa": ecco i nuovi volti dell'associazione

“Volontari d’Europa” vanno alle elezioni. Incontriamo i nuovi volti presso l’Associazione di Tutela Ambientale, Protezione Animali, Protezione Civile, Donazione Sangue ed Organi, di Sernaglia della Battaglia. Viene riconfermato come Vice Presidente Marco Sossai, il più giovane che della Tutela Ambientale ha fatto la sua ragion di vita. Operativo nel territorio con la sua azienda ha portato il suo sapere in Associazione insegnando le giuste tecniche per varie operazioni con le piante, e l’utilizzo di attrezzatura, aumentando la professionalità dei volontari. Alla segreteria si è succeduto Isidoro Bertazzon che ha dato prova delle sue capacità affiancando gli amministratori già da diverso tempo e dando un ottimo aiuto ai nuovi volontari. Consigliere è stato riconfermato Alberto De Negri, già responsabile di Protezione Civile. Le nuove entrate sono Graziano Piccini come Consigliere, un ottimo elemento assiduamente presente. La Presidenza viene rappresentata da Fausto Sartor uno dei storici promotori della tutela ambientale e la prevenzione incendi non solo nel Quartier del Piave ma anche nella zona del Montello. L’esperienza nel campo ha dato sicuramente i suoi frutti .

«Sono orgoglioso di essere parte di questa Associazione -spiega Sartor- mi sono avvicinato in punta di piedi con la sola finalità ambientale ma con il tempo mi sono lasciato coinvolgere dai volontari che con la loro professionalità mi hanno convinto a rendermi disponibile per questa esperienza. Non sono nuovo nel campo del volontariato e penso che questo servizio disinteressato sia indispensabile. Vogliamo cercare di avere un rapporto di fiducia e collaborazione con le pubbliche amministrazioni continuando il magnifico lavoro costruito e instaurato dai miei predecessori. Spero possano avvicinarsi altri ragazzi giovani e volenterosi perché il volontariato dà la possibilità di conoscere altre persone e di essere utile e alla fine essere anche un servizio gratificante. In alcuni momenti bisogna mettere del proprio, ma come aggiunge Graziano, bisogna metterci un po’ di passione, ed è proprio questa che ti aiuta ad affrontare le situazioni più difficili. Ringrazio gli amministratori uscenti per il lavoro fatto finora, Grazie a tutti e buon lavoro alla mia squadra».