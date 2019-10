Pari opportunità: nuovo servizio nei comuni di San Biagio, Carbonera e Silea

Spazio Pari Opportunità è il servizio gratuito sviluppato in rete e attivo nei Comuni di Carbonera, San Biagio di Callalta e Silea. Aperto a tutti i cittadini, è un luogo in cui è possibile esprimere i propri bisogni, trovare accoglienza e supporto individuale, ma anche nuovi spazi di partecipazione.

Il servizio offre informazioni e ascolto per la gestione dei tempi di vita, la genitorialità, la ricerca e l’orientamento al mercato del lavoro. Inoltre sostiene le persone che si trovano in difficoltà familiari e professionali, di relazione e legate alla differenza di genere, con attenzione a chi vive esperienze di maltrattamenti in famiglia. Spazio Pari Opportunità è un’azione del più ampio progetto Pari opportunità in rete promosso dalle tre amministrazioni comunali di San Biagio di Callalta (comune capofila), Carbonera e Silea, con il coordinamento della cooperativa La Esse. «Fino al 2021 condivideremo energie e idee per sviluppare nuove progettualità e proseguire con forza un percorso di supporto già intrapreso nei nostri territori - affermano l’assessore Martina Cancian, la consigliera Sabrina Tempesta e l’assessore Angela Trevisin - lo sportello è un vero e proprio spazio di accoglienza e sostegno che ha seguito complessivamente centinaia di donne negli scorsi anni e ora apre anche a uomini e donne che si trovano in una situazione di difficoltà familiare e lavorativa, con problematiche di relazione e di differenza di genere, attraverso la rete attivata con i partner del territorio, nell’ottica della presa in carico globale della persona».

Lo Spazio Pari opportunità sarà attivo a Carbonera (nella ex sede dei vigili in via Roma 52, aperto venerdì ore 9 – 10, tel. 333.4354574), a San Biagio di Callalta (nella sede della Biblioteca Comunale, via 2 giugno 45, aperto lunedì ore 10 – 11, tel. 335.785953), a Silea (presso il Comune, via Don Minzoni 12, aperto su appuntamento tel. 0422 365729). I servizi lavoreranno in modo coordinato anche attraverso i social, con un’unica pagina Facebook Pari Opportunità in Rete, che vede un unico logo e una nuova immagine coordinata che renderà riconoscibili le iniziative in programma.