“Vieni a misurarti il cervello”: ecco l'ultima iniziativa di CIMBA

Giovedì 14 e venerdì 15 Marzo, in occasione della Settimana Mondiale del Cervello, CIMBA, il centro di altissima formazione manageriale e personale con focus sulle Neuroscienze e sulla Leadership, invita le persone a fare le opportune misurazioni. “Il cervello di ognuno di noi presenta le stesse caratteristiche e quando ci sentiamo minacciati o temiamo qualcosa, reagiamo tutti allo stesso modo, spesso in quello sbagliato, generando conflitti e stereotipi.” Afferma Cristina Turchet executive director della scuola. “Vieni a misurarti il cervello” è l’iniziativa promossa da CIMBA, il consorzio delle 36 Università americane in Italia e prevede, attraverso l’uso di sofisticata strumentazione, di indagare e analizzare le onde del cervello per misurarne la positività. A tutti i partecipanti verrà applicato MUSE, un dispositivo che viene posizionato all’altezza della fronte e delle tempie e che misura i segnali cerebrali in modo molto simile a un cardiofrequenzimetro che rileva il battito cardiaco. In soli 10 secondi si ottiene il risultato sul proprio stato cerebrale, in particolare quanto l’attività mentale è disturbata o quanto invece risulta chiara e calma, pronta a prendere le migliori decisioni e vivere al meglio i rapporti interpersonali. Il report con i risultati sarà inviato tramite e-mail, in modo da essere sempre consultabile.

“E’ un’occasione importante per conoscersi meglio” spiega Turchet “solo comprendendo come funziona il cervello e a che livello siamo, possiamo modificare gli aspetti del nostro essere che ci piacciono meno per arrivare ad essere la parte migliore di noi stessi”. Per poter partecipare è necessario registrarsi attraverso il sito e prenotare la propria misurazione dalle ore alle ore 14 alle ore18. LA SETTIMANA MONDIALE DEL CERVELLO La Settimana Mondiale del Cervello, istituita dal 1996 dalla Dana Alliance for Brain Initiatives, si svolgerà dal 11 al 17 Marzo 2019, e conta centinaia di eventi in tutto il mondo. La Settimana Mondiale del Cervello è frutto di un enorme coordinamento internazionale cui partecipano ogni anno società scientifiche e professionisti - psicologi, neuropsicologi, psicoterapeuti, biologi, neuroscienziati, medici – impegnati a spiegare come funziona il cervello e coinvolgere adulti e bambini, esperti e neofiti in conferenze, eventi ed attività divertenti.

