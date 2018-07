Sfalcio erba marciapiedi: si comincia lunedì

MONTEBELLUNA Inizieranno lunedì 30 luglio le operazioni di sfalcio delle erbe nelle aree pubbliche a ridosso dei marciapiedi e piste ciclabili nel territorio comunale di Montebelluna. Come gli anni scorsi, l’attività è stata programmata in questo periodo per ridurre al minimo i disagi in città, vista la concomitanza con il periodo di vacanze per molti cittadini. Lo sfalcio, che è stato affidato ad una ditta esterna, si rende necessario, sopratutto dopo la nuova normativa che vieta agli enti pubblici di utilizzare diserbanti nei luoghi molto frequentati.

Commenta il vicesindaco, Elzo Severin: “Prevediamo che l’intero sfalcio sarà completato in circa una settimana, compatibilmente con le condizioni meteorologiche e, come lo scorso anni, per garantire la sicurezza e l’incolumità di cose e persone, le operazioni si svolgeranno negli orari meno trafficati. Indicativamente, le vie del centro saranno interessate dallo sfalcio dalle 5.00 alle 7.30, mentre nelle zone più periferiche lo sfalcio avverrà dalle 7.30 alle 12.00 (la domenica non sarà eseguito). Chiediamo a tuti di portare pazienza per il modesto disagio che i lavori potrebbero arrecare”.