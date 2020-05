Sfalcio d'erba a Montebelluna: partono le manutenzioni dei cigli stradali

Prenderanno il via giovedì le operazioni per lo sfalcio e la manutenzione del verde dei cigli stradali. Un intervento che riguarderà circa 230 km su tutto il territorio montebellunese che ogni anno si ripete tre volte. Quello in partenza giovedì, a cura di una ditta esterna appositamente incaricata, è il primo sfalcio d'erba annuale, prima di quello previsto a luglio e a settembre, e riguarderà quasi 200 vie, molte dei quali in entrambi i lati. Avverrà in orario diurno e durerà all'incirca due settimane, compatibilmente con le condizioni meteorologiche. Lo sfalcio si rende necessario, soprattutto dopo la nuova normativa introdotta nel 2015 e che vieta agli enti pubblici di utilizzare diserbanti nei luoghi molto frequentati.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Commenta il vicesindaco, Elzo Severin: «L’operazione inizierà domani a partire da Viale Manin e proseguirà poi nel corso delle altre due settimane previste in tutte le altre quasi 200 vie. Non è affatto scontato in quanto, nonostante i continui tagli di risorse, il Comune di Montebelluna riesce ad eseguire la continua manutenzione del verde dei cgcli stradali garantendone il decoro e la sicurezza. Ringrazio inoltre coloro che tengono in ordine il suolo pubblico adiacente le proprie abitazioni ed invito, per quanto possibile, tutta la cittadinanza ad imitare questo esempio di senso civico».