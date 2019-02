Il nuovo tour di Sfera Ebbasta partirà dalla provincia di Treviso

C'è una novità molto importante per tutti i fan trevigiani di Sfera Ebbasta. Il suo primo tour ufficiale dopo la tragedia della discoteca di Corinaldo, partirà proprio dalla provincia di Treviso e più precisamente dalla Zoppas Arena di Conegliano.

L'artista, amatissimo dai giovani, aveva già annunciato tre attesissimi show a Roma, Napoli e Milano per tornare sulle scene dopo quella notte maledetta in cui ben sei persone avevano perso la vita mentre aspettavano che il trapper milanese iniziasse la sua esibizione. Da quel giorno in tantissimi avevano criticato il comportamento e le canzoni di Sfera Ebbasta. Lui, in tutta risposta, ha aggiunto nelle scorse ore una nuova data al tour che, il prossimo 12 aprile, lo porterà a presentare il suo show in provincia di Treviso. Un'esibizione destinata a sollevare un nuovo mare di polemiche. I biglietti per la data di Conegliano sono già in vendita su Ticketone.