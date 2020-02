Domenica di successo per Carnevali di Marca: oltre 25mila persone in pizza per i carri

Un totale di circa 25 mila persone hanno assistito domenica alle sfilate dei carri mascherati organizzate dall'associazione Carnevali di Marca, per una giornata tanto impegnativa quanto ricca di soddisfazioni per gli organizzatori. Le prime stime parlano infatti di 9 mila persone presenti allo spettacolo di Pieve di Soligo (dato in aumento rispetto al 2019), con un ininterrotto serpentone di gente dal parcheggio del cinema Careni a piazza Vittorio Emanuele II e sul palco anche il vicesindaco Luisa Cigagna. A Pieve del Grappa, invece, la seconda edizione del carnevale del giovanissimo comune ha visto una partecipazione stimata in circa 10 mila persone e, tra queste, anche il sindaco Annalisa Rampin e l'assessore alla cultura Giovanna Botter, entrambe in maschera. A Pianzano infine, località di Godega di Sant'Urbano che si alterna con Bibano nell'ospitalità degli spettacoli dei Carnevali di Marca, erano presenti quasi 6 mila persone, dato anche in questo caso migliorato rispetto alla precedente edizione.

