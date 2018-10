Aggressione al Panorama, la direzione rassicura i clienti

«Vogliamo rassicurare i nostri clienti e dipendenti, così come i cittadini che sostano nei pressi del punto vendita, in merito alle misure attuate per assicurare l’ordine e la sicurezza all’interno della struttura e nel parcheggio».

A parlare è la direzione sicurezza del supermercato Panorama di Treviso, teatro negli ulrtimi giorni di alcuni preoccupanti episodi di cronaca che hanno portato molti trevigiani a non fare più la spesa nel punto vendita di viale della Repubblica. La direzione assicura però i cittadini che «Il negozio è quotidianamente presidiato dai nostri servizi di sicurezza che operano in stretta collaborazione con le forze dell’ordine che pattugliano la zona. Ove la situazione richiedesse il loro intervento, queste ultime garantiscono in caso di necessità tempi di intervento strettissimi» conclude la direzione sicurezza del supermercato trevigiano. Un appello molto sentito, nella speranza di poter riportare la situazione alla normalità dopo giorni a dir poco complicati.