Ponti da mettere in sicurezza nella Marca: il caso finisce in Parlamento

La sicurezza dei ponti sulla strada provinciale 422 e sulla strada provinciale 151 nell’alto trevigiano sono oggetto dell’interrogazione presentata nei giorni scorsi dal deputato veneto Roger De Menech al ministro delle infrastrutture e trasporti.

«Da abitanti e turisti continuano ad arrivare segnalazioni sullo stato del ponte Serenissima in località Fratte nel comune di Fregona lungo la provinciale 422», riferisce De Menech, «e sui ponti Piai e Breda lungo la provinciale 151, dove vi sono le Grotte del Caglieron, sito naturalistico terzo classificato nel 2016, all'ottavo censimento dei "luoghi del cuore" del F.A.I. con oltre 38 mila voti e meta sempre più ambita dai turisti». Inoltre, lungo la strada provinciale 422 del Cansiglio, che collega Vittorio Veneto al Pian del Cansiglio, passando per il comune di Fregona, alcuni passanti hanno notato e segnalato l'inizio di un cedimento del manto stradale, che potrebbe con il tempo comportare un cedimento della sede stradale. Il deputato chiede di quali elementi disponga il Governo «circa la sicurezza della viabilità nei tratti indicati e come intende attivarsi per tutelare l'incolumità degli utenti».