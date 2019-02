Sagre ed eventi pubblici: Mogliano semplifica l'iter per organizzarli in sicurezza

Dopo i tragici avvenimenti, oggetto delle cronache nazionali e locali, che hanno riguardato importanti manifestazioni pubbliche, sono cambiate, di recente, in modo restrittivo le norme che ne disciplinano l’organizzazione.

Garantire la sicurezza di chi partecipa a queste iniziative pubbliche è una priorità. Ogni volta che l’amministrazione comunale o un’associazione devono organizzare una manifestazione devono rispettare una normativa complessa e una procedura articolata. Nella scorsa riunione, la Giunta Arena ha approvato una delibera con specifiche linee di indirizzo che supportano e agevolano nella programmazione ed organizzazione in sicurezza queste iniziative. Tra le principali novità, è stata costituita una commissione trasversale presieduta dal sindaco (composta dal responsabile del Servizio Attività produttive, il Comandante della Polizia locale, il responsabile dell’Ufficio tecnico, il responsabile dell’Ufficio Cultura ed eventuali altre figure da individuare all’interno dell’Ente) per affrontare in modo organico la questione arrivando a definire una modulistica standard e dei piani di sicurezza semplificati per quanto riguarda l’occupazione di alcuni spazi tra più utilizzati e frequentati (come piazza Caduti e piazzetta Teatro) da chi li sceglie per organizzare manifestazioni pubbliche destinate al grande pubblico.

Sono strumenti operativi utili sia all’amministrazione sia alle associazioni, che semplificano l’intero iter per la predisposizione e presentazione delle pratiche nel rispetto della normativa vigente. E’ stato inoltre individuato l’ufficio Cultura come unità organizzativa comunale cui sono state attribuite le funzioni di coordinamento della commissione, per la stesura del calendario delle sagre e delle fiere locali e per il coordinamento delle attività relative agli aspetti di incolumità e sicurezza. «Ritengo utile questa nuova impostazione organizzativa degli uffici che, come Giunta, abbiamo adottato. Sono sicura che questa scelta porterà a una più proficua e fluida collaborazione con le associazioni del territorio, a beneficio della sicurezza ed incolumità della cittadinanza anche nei momenti di intrattenimento e festa» ha dichiarato il sindaco Carola Arena.