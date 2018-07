Ancora Sile Jazz nelle ville: ecco tutti i concerti di questo fine settimana nella Marca

ZERO BRANCO Il Sile Jazz prosegue con due concerti di jazz dal piccolo organico: due ensemble molto diversi per la loro natura, ma entrambi innovativi e di grande appeal. Venerdì 20 luglio alle 21, a Zero Branco nel Parco di Villa Guidini è ospite di Sile Jazz l'ensemble D.O.V.E. (Drums, Organ, Vibes Ensemble) con "Where are you?", il nuovo progetto che è anche un omonimo concept album di recente uscita. Il trio è formato da Giovanni Perin (vibrafono), Giulio Campagnolo (Organo Hammond) e Andrea Davì (batteria). L'ingresso è libero.



D.O.V.E. (Drums, Organ,Vibes Ensemble) è un incontro inusuale, una realtà tra le più innovative nel panorama jazzistico contemporaneo grazie al ricercato connubio sonoro dei tre singolari strumenti, vibrafono, organo Hammond e batteria, sino ad oggi non ancora utilizzati insieme nel panorama musicale europeo. ll trio, che spazia dalle sonorità energiche e funky all'hard bop più raffinato, presenta composizioni originali dell’ensemble e ridipinge in chiave moderna ed innovativa alcuni tra i più bei capolavori del songbook americano. Il loro primo lavoro intitolato "Where are you?" è un concept album uscito esclusivamente in vinile e digitale dalla grafica molto particolare: il disco è infatti un “Gioco dell’oca” musicale, i cui protagonisti sono proprio gli strumenti del gruppo e viene venduto assieme al dado da gioco. Nel parco della Villa è disponibile, in occasione del concerto - per cicchetti e bevande fresche - l'Osteria itinerante da Tomà.

Sabato 21 luglio, sempre alle 21, ad Albaredo di Vedelago (Villa Grimani Morosini Gatterburg) suona l'Andrea Marcelli Trio - Andrea Marcelli (batteria), Marco Ponchiroli (pianoforte), Alessandro Turchet (contrabbasso) - ancora una volta ad ingresso libero. Il leader del trio, Andrea Marcelli, è un batterista e compositore italo-americano, residente a Berlino, che da decenni è cittadino del mondo: oltre che in Italia e Germania, è vissuto dodici anni tra Los Angeles e New York. Inoltre ha portato le sue musiche con successo in cinque continenti, registrato decine di album con le migliori etichette del pianeta e ha collaborato dal vivo e in studio con artisti come Wayne Shorter, David Liebman, Bob Mintzer, Bob Berg, John Patitucci, Don Menza, Allan Holdsworth, Harold Land, Markus Stockhausen, Eddie Gomez e moltissimi altri. Lo affiancano Marco Ponchiroli, pianista veneziano dalla plurima formazione (ha radici classiche, ha suonato nel pop e ha una personalità jazz appassionata e lirica) e Alessandro Turchet, contrabbassista friulano, richiestissimo didatta e fine sperimentatore, con un fitto carnet di collaborazioni dal vivo e in studio.



In entrambi i casi, se dovesse piovere, i concerti si tengono all'interno delle ville.