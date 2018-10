Silea, ecco la quarta edizione di "Musica e sport per tutti"

L’Amministrazione Comunale di Silea promuove il bando di apertura della quarta annualità del progetto “Musica e Sport per Tutti”, continuando ad investire un totale di 140.000 euro, sulla formazione di bambini e ragazzi residenti nel territorio comunale, di età compresa tra i sei e i diciannove anni, attraverso l’erogazione di un contributo economico alla spesa sostenuta dalle famiglie per la frequenza alle attività sportive e musicali, nel corso dell’Anno Scolastico 2018/2019. Quest’anno viene introdotta un’importante novità: le attività musicali e sportive potranno essere svolte ovunque, sia in associazioni del territorio comunale sia extra comunale.

Il bando mantiene le principali caratteristiche: gli alunni devono essere residenti nel Comune di Silea; gli alunni devono frequentare nell’A.S. 2018/2019 la scuola primaria (dalla 1a alla 5a elementare), la scuola secondaria di primo grado (dalla 1a alla 3a media), la scuola secondaria di secondo grado (dalla 1a alla 5a superiore); è obbligatoria la frequenza continuativa per almeno otto mesi, dal 03/09/2018 al 31/05/2019, all’ 80% degli incontri, per almeno due volte alla settimana; saranno accettate attestazioni di frequenza esclusivamente di attività promosse da associazioni affiliate (Aics, Asi, Uisp, ecc.) ed iscritte al Coni; nel caso del nuoto svolto durante il tempo integrato, unitamente ad un’altra attività sportiva a frequenza monosettimanale, sarà riconosciuto un contributo pari al 50%; per i soli alunni frequentanti la scuola secondaria di secondo grado, sono ammesse le attività svolte all’interno di palestre private riconosciute, purché praticate due volte alla settimana; saranno accettate attestazioni di frequenza ad attività sportivo-terapeutiche in gruppo, purché venga rispettata la frequenza continuativa di otto mesi per almeno due incontri alla settimana.

Rimane invariato il contributo che sarà di € 250 per le attività musicali e di € 200 per le attività sportive, che in caso di frequenza a più attività musicali e sportive si sommeranno, mentre nel caso di frequentazione a due attività sportive il contributo rimarrà di € 200; avranno diritto al contributo in egual misura tutti i figli appartenenti al medesimo nucleo famigliare, in quanto lo scopo è quello di stabilire un passo sociale ed educativo con tutti gli aventi diritto. Le famiglie avranno tempo fino a mercoledì 31 ottobre per compilare on-line il modulo di richiesta del contributo, disponibile al link http://www.comuneweb.it/egov/Silea/Istanze/Contributo.html, stamparlo e sottoscriverlo sia dal ragazzo sia dal genitore; entro lunedì 5 novembre il modulo andrà consegnato alle associazioni sportive e musicali per la loro sottoscrizione e successiva consegna presso l’Ufficio Sport del Comune di Silea. Il Sindaco Rossella Cendron: “Continua l’impegno di questa Amministrazione a favore delle opportunità formative e di benessere fisico dei giovani del territorio. Riuscire a mettere a bilancio cifre così importanti per ben quattro anni è un risultato di cui andare fieri e frutto di una precisa scelta politica. E’ questo il “Modello Silea” che intendiamo perseguire anche per il futuro”. L’Assessore allo Sport Silvano Piazza: “La grande novità di quest’anno è l’apertura alla partecipazione di quanti frequentano attività sportive e musicali anche fuori Comune, perché vogliamo sostenere più famiglie possibile, nella speranza che un numero sempre maggiore di ragazzi decida di praticare un’attività musicale o sportiva. Penso che sostenere la formazione sia il miglior modo di investire risorse da parte di un’Amministrazione e di investire tempo ed energie per i nostri giovani”.