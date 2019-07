Cimitero di Silea nel degrado, opposizioni all'attacco del sindaco Cendron

"Discariche a cielo aperto e verde pubblico privo di manutenzione nonché arbusti e ampia vegetazione sulle tombe". Una situazione di degrado quella in cui versa il cimitero di Silea: per questo motivo le opposizioni in consiglio comunale sono andate all'attacco del sindaco, Rossella Cendron.

«A fronte di un bilancio del Comune di oltre 7 milioni di euro -scrivono in una nota il capogruppo Daniele Frezza e i consiglieri Andrea Cogo e Moreno Vanzin- che verrà discusso domani in consiglio comumnale, non si capiscono le motivazioni di una gestione appaltata ad una ditta proveniente da fuori regione. E' di obbligo del sindaco e della giunta nonché dell’apparato comunale di vigilare sull’efficienza degli appalti assegnati. I consiglieri comunali chiederanno spiegazioni su quali sono gli obblighi della ditta appaltatrice e delle verifiche effettuate, delle penali previste ed in caso di inadempienze del contratto la possibile revoca dello stesso, a detta dei sottoscritti consiglieri comunali di opposizione».