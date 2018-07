A Silea arriva la Consulta Comunale dei Giovani per promuovere nuove idee

SILEA L’Amministrazione Comunale di Silea, festeggia il ventesimo compleanno del Progetto Giovani promuovendo la Consulta Comunale dei Giovani, un organo istituzionale attraverso il quale giovani da 18 a 29 anni possono collaborare con il Comune attraverso la partecipazione attiva nell’ideazione e nella realizzazione di progetti di politiche giovanili, per promuovere nuove idee e coinvolgere altri giovani del Comune.

Il Progetto Giovani raggruppa un insieme di iniziative che l’Amministrazione Comunale promuove per offrire occasioni di incontro, dialogo e formazione rivolte ai giovani da 11 a 29 anni, accompagnando diversi aspetti della loro vita, dal tempo libero alle relazioni, dalla scuola al lavoro, dagli interessi alla costruzione di idee. Coordinato dalla cooperativa La Esse e situato nella sede dell’ex Biblioteca, in via Salvo D’Acquisto 5 a Silea, con apertura settimanale il lunedì dalle ore 16 alle 18, è uno spazio di incontro accogliente e libero dove i ragazzi possono accedere per ritrovarsi, giocare, conoscere altri coetanei, ideare e organizzare iniziative, feste, gite, tornei con il supporto degli educatori, punto di riferimento per i giovani e per le agenzie educative del territorio.

Attraverso l’operatività di strada infatti, gli educatori sono presenti durante la settimana anche nei luoghi di incontro (l’Oratorio, il Parco dei Moreri, le frazioni di Lanzago, Cendon e Sant’Elena) per incontrare e conoscere i giovani che qui si ritrovano, un’azione che ha permesso nell’arco di questi vent’anni di incontrare numerosi adolescenti e stabilire con loro una relazione di ascolto, per il singolo e il gruppo, stimolando la loro partecipazione ad attività positive.

Un percorso che ha dato vita a iniziative sempre nuove e coinvolgenti, a partire dalla scuola, infatti, da diversi anni il Progetto Giovani collabora con la Scuola Secondaria di Silea attraverso il percorso "Pronti…scelta…via!" che aiuta gli studenti dell’ultimo anno ad orientarsi nella scelta della scuola superiore, soprattutto per ragazzi che sono più in difficoltà nelle decisioni da prendere per il percorso futuro; attraverso il progetto Qwert promosso dall’Azienda ULSS2 che è dedicato all’impiego dei social network: i giovani di prima e seconda media, in particolare, possono comunicare con altri ragazzi in una rete on line protetta nonché partecipare alla costruzione di uno spettacolo su un tema proposto dagli stessi ragazzi. Infine il Progetto Giovani collabora nella realizzazione dello Studio Assistito, un’opportunità di aiuto nei compiti per studenti della scuola secondaria, promossa dal Comune di Silea in collaborazione con Associazione Sile Studio, Scuola Marco Polo di Silea, Comitato Genitori e un gruppo di volontarie.

Lo sviluppo degli interessi dei giovani è invece al centro del progetto Sala Prove, uno spazio all’interno della Scuola di Musica Luchesi dove gruppi musicali emergenti, costituiti anche di ragazzi minorenni, possono ritrovarsi in autonomia per suonare insieme. I gruppi hanno un ruolo attivo anche nella gestione stessa della sala e possono anche progettare insieme concerti. Il Progetto Giovani non agisce da solo, ma partecipa al Tavolo delle Agenzie Educative e collabora con diverse realtà quali la scuola, le associazioni sportive, le parrocchie, il comitato genitori e la scuola di musica per migliorare le opportunità rivolte ai giovani nel territorio nonché per proporsi come punto di riferimento per i genitori e per tutti gli adulti che si relazionano con i ragazzi.

Il Consigliere Francesco Biasin: “Prosegue e si rafforza l’impegno di questa Amministrazione a favore dei giovani del territorio, sulla scia dell’impegno ventennale che caratterizza il nostro Progetto Giovani. Credo fortemente nella necessità di coinvolgere i ragazzi nella comunità, fornendo momenti di confronto e dialogo in grado di far emergere necessità, bisogni e idee nuove. Per fare questo noi adulti dobbiamo dare l’esempio: per questo, negli ultimi mesi, abbiamo organizzato momenti di dialogo e confronto con le realtà associative ed educative del territorio, nel tentativo di creare azioni concrete condivise. Desidero ringraziare gli educatori che svolgono le numerose attività a Silea, perché con dedizione e passione seguono i nostri ragazzi, dalle attività di studio all’uso consapevole di internet”.