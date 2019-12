Presepi in Mostra a Silea, al via la terza edizione

E' giunta alla terza edizione "Presepi in Mostra a Silea". Oltre 100 presepi provenienti dall'Italia e dal mondo esposti nella calda atmosfera del Centro Culturale Carlo Tamai di via Roma. La manifestazione è ideata e promossa dalla locale Associazione di Promozione Sociale Vivi a Colori ed è patrocinata dal Comune di Silea. La mostra è stata fortemente voluta dal presidente dell'associazione Marco Torresan, presepista con esperienza ventennale, ed è curata annualmente dalla vicepresidente Silvia Lignana Bellandi. All'evento collaborano molti soci volontari della APS oltre al segretario Luciano De Biasi. Molti dei presepi esposti, sempre rinnovati ogni anno, sono realizzati da Maestri Presepisti, Ceramisti e Scultori del legno del Veneto, del Friuli Venezia Giulia e provengono da varie località italiane ed estere. Quest'anno la mostra è arricchita da alcuni diorami.

La manifestazione è improntata all'universale messaggio di pace contenuto nella Natività e aperta da sempre alla partecipazione della comunità locale. Tra i presepi esposti vi sono anche quelli di molte associazioni locali, CEOD, di alcune scolaresche e bambini del territorio di Silea. L'evento è arricchito anche quest'anno dal Percorso 'Silea tra i Presepi' che vede espositi alcune opere della Mostra in alcune attività commerciali e negli edifici pubblici del territorio. Il percorso segnala inoltre i presepi realizzati dai parrocchiani nelle tre principali Chiese del territorio.

L'inaugurazione dell'evento sarà sabato 14 dicembre alle ore 17. Durante l'inaugurazione sarà ricordata la figura di Carlo Tamai a cui è intitolato il centro sociale. Al termine dell'inaugurazione ci sarà un piccolo momento conviviale. La Mostra resterà aperta tutti i giorni fino al 6 gennaio con ingresso libero. Si segnala che il percorso è privo di barriere architettoniche. Lo scorso anno sono stati circa 2500 i vistatori che hanno apprezzato particolarmente la qualità e la cura dell'esposizione. L'APS Vivi a Colori vuole cogliere l'occasione per ringraziare l'Amministrazione comunale per il supporto, oltre a tutte le persone che hanno collaborato in vari modi alla realizzazione dell'evento tra cui i tanti presepisti, collezionisti e gli altri Enti Mostra, associazioni, cittadini, commercianti e la 'Festa dea Sardea'! Vi aspettiamo numerosi.

Facebook pagine: APS Vivi a Colori e Mostra presepi Silea - eMail: info@viviacolori.org. Per gruppi e scolaresche: Marco Torresan 340 4044005 e Silvia Lignana Bellandi 324 8658306