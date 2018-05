Alla scuola "Vivaldi" arriva il misuratore dei consumi energetici

SILEA Questa mattina il Sindaco Rossella Cendron ha visitato il plesso scolastico “A. Vivaldi” di Silea, per una mattinata di restituzione sul progetto “Together – TOwards a Goal of Efficiency THrough Energy Reduction” che, inserito nel Programma Central Europe coordinato dalla Provincia di Treviso e con il coinvolgimento di altri nove Comuni in qualità di partner associati, rende protagonisti gli alunni di una rivoluzione verde, mirata all’efficientamento energetico degli edifici scolastici di competenza provinciale.

Il progetto prevede l’installazione di un misuratore dei consumi energetici all’interno del plesso scolastico, finalizzata alla realizzazione di un audit energetico per ottimizzare le decisioni sugli investimenti per il cambio delle componenti tecnologiche, promuovendo innanzitutto un cambiamento culturale che parta dal basso, ovvero dalla sensibilizzazione degli utenti finali degli edifici, a favore di una riduzione dei consumi energetici. Gli alunni, dunque, diventano protagonisti del risparmio energetico, attraverso la promozione di comportamenti utili per vivere una scuola ecosostenibile.

Il Sindaco Rossella Cendron: “Un’altra intensa mattinata in compagnia degli alunni di Silea, che mi hanno illustrato le buone prassi messe in campo grazie al progetto “Together” in termini di efficientamento energetico, Una ricca mostra di cartelloni e lavori realizzati molto creativi, come i loro slogan, che fanno capire che il risparmio di acqua ed energia elettrica si possono ottenere grazie a comportamenti semplici”.