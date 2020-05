Mondo dell'arte in lutto: addio al pittore trevigiano Silvano Braido

Ormai da tre anni era stato colpito dalla Sla, ma fino all'ultimo il pittore Silvano Braido ha cercato di resistere, sostenuto dal suo enorme amore per l'arte, lavorando fino allo scorso dicembre. Alla fine però il suo cuore si è arreso alla malattia, stroncandolo a 73 anni.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso", Silvano Braido era originario del quartiere di Santa Maria del Rovere, nel capoluogo di Marca ma da tempo viveva e diegnava nel Comune di Villorba. Con l'amata moglie Gilda avrebbe dovuto festeggiare i 50 anni di matrimonio. Dalla loro unione sono nate due figlie: Cristina e Paola, entrambe artiste. Silvano era conosciuto soprattutto per i suoi quadri a sfondo onirico ma, da quando gli era stata diagnosticata la malattia, si era cimentato anche in disegni e acquerelli realizzati con l'ausilio di un tutore nelle ultime fasi della malattia. Ricoverato nel reparto di Prima medicina dell'ospedale di Treviso, era stato sottoposto al tampone per il Coronavirus ma le cause del decesso non sembrano essere collegate al virus. Silvano Braido ha perso la vita nella giornata di mercoledì 13 maggio, circondato dall'affetto dei suoi cari. La benedizione della salma si terrà sabato 16 maggio in cimitero a Treviso.