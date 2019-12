Cani salvati da un allevamento abusivo, il sindaco: «Adottateli per Natale»

Il Comune di San Zenone degli Ezzelini ha deciso di promuovere una campagna di adozioni destinata a dare serenità ed il giusto alloggio ai cani recentemente confiscati da un allevamento abusivo. Nonostante, al momento del sopralluogo, non siano stati riscontrati maltrattamenti, il sindaco Fabio Marin in collaborazione con la consigliera delegata alla tutela degli animali Elena Frighetto e la Polizia locale, sta provvedendo a trovare adeguata sistemazione ai cani confiscati in modo da garantirne il giusto benessere. I cani sono adulti, docili, e di varie razze... sarebbe bello avessero tutti una famiglia prima di Natale.

Chi fosse interessato può contattare lo 0423.567215, lasciare il nominativo e i propri contatti per essere successivamente ricontattato