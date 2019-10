Sindaco e vigili nei quartieri per raccogliere le segnalazioni dei residenti

Partirà domani, giovedì 10 ottobre, dal mercato di San Liberale, il ciclo di incontri con i cittadini del sindaco Mario Conte e del Comandante della Polizia Locale Andrea Gallo nelle vie e nelle piazze di Treviso.

Nella mattinata di giovedì il primo cittadino e il dirigente saranno a disposizione, a partire dalle 9.30, per segnalazioni e suggerimenti nell’ambito dell’iniziativa “Il Comando nei quartieri”, che sarà anche un’occasione per illustrare i provvedimenti dell’Amministrazione per migliorare la vivibilità e la sicurezza delle varie zone della Città. Dopo San Liberale, toccherà a Santa Maria del Rovere (giovedì 17 ottobre) e San Pelajo (25 ottobre), sempre tra i banchetti dei mercati rionali. Sui quartieri l'amministrazione sta puntando moltissimo: con le nuove assunzioni previste entro fine anno, verrà potenziato ulteriormente il servizio del vigile di quartiere mentre, già da qualche settimana, i parchi pubblici sono oggetto di controlli, anche in ore serali, da parte delle pattuglie. In tema di videosorveglianza i quartieri avranno inoltre nuovi punti di monitoraggio: in questi giorni sono state attivate le ultime telecamere installate in via Brigata Marche, strada San Pelajo, Via Castellana, Via Feltrina mentre altri sette nuovi punti saranno posizionati nei prossimi mesi, grazie al finanziamento ricevuto dal Ministero degli Interni. Gli occhi elettronici monitoreranno largo Porta Altinia, Isola Pescheria, Via Pescatori, Riviera Garibaldi, Parco Uccio, Strada Canizzano e Via Sant'Antonino.