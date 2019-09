Ascesso all'addome: il sindaco Righi ricoverato in ospedale

Ferie "forzate" per il sindaco di Motta di Livenza, Alessandro Righi. Lo scorso fine settimana il primo cittadino è stato ricoverato in ospedale per un ascesso addominale. Un'infezione che, tra le possibili cause, potrebbe avere o la puntura di insetto o una ciste.

Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso", nella giornata di lunedì 9 settembre, il primo cittadino è stato operato con successo all'ospedale di Oderzo. Le sue condizioni di salute sarebbero dunque in netto miglioramento e lo stesso Righi ha ironizzato sui social pubblicando una sua foto in ospedale accompagnata dagli hashtag: "ferie forzate" e "c'è sempre una prima volta". Se nel fine settimana c'era stata un po' di preoccupazione per i dolori addominali che avevano colpito il primo cittadino, dopo l'intervento perfettamente riuscito di lunedì, è tornato l'ottimismo. Righi, seguito dalla moglie e dalla famiglia, non ha praticamente mai smesso di lavorare anche dal letto d'ospedale dove si è portato il computer per seguire le vicende del Comune a distanza. Solo gli appuntamenti in programma in questi giorni sono stati cancellati ma il sindaco, dopo essersi scusato personalmente per l'inconveniente, ha subito dichiarato di essere pronto a recuperarli non appena verrà dimesso. A 34 anni, Righi è uno dei sindaci più giovani della provincia di Treviso. Eletto nel giugno del 2018 con la Lega e la lista civica Forza Motta ha un seguito molto attivo soprattutto sui social network dove tiene sempre aggiornata la comunità mottense su tutte le novità del Comune.