Anziani in vacanza a Fiera di Primiero: visita a sorpresa del sindaco

Visita a sorpresa, giovedì 27 giugno, del sindaco Paola Roma e dell'assessore alle Politiche Sociali, Giovanna Zanotto, agli anziani impegnati nel soggiorno montano di Fiera di Primiero, ospiti dell’Hotel Sass Maor.

«Come per gli anni scorsi - ha dichiarato il sindaco - e vista l’organizzazione ormai collaudata, anche per quest’anno il servizio è stato svolto in forma associata con i Comuni del Comprensorio Opitergino-Mottense. I soggiorni climatici rappresentano un'esperienza importante perché favoriscono non solo il mantenimento delle condizioni di benessere psico-fisico dell’anziano ma aiutano anche a contrastare l’isolamento. Ringrazio per questo tutti i partecipanti perché hanno davvero saputo cogliere tale opportunità e vivere un momento di svago, intrecciare nuove relazioni ed uscire dalla routine della vita quotidiana». «Desidero ringraziare - ha concluso l’assessore alle Politiche Sociali Giovanna Zanotto - in modo particolare l’accompagnatrice del gruppo, Katia, per il programma di animazione proposto e molto apprezzato dai nostri “anziani”».