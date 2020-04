Siringhe abbandonate lungo la strada delle passeggiate: residenti in allarme

Sono mesi ormai che i residenti nel tratto compreso tra Via Foresto e Via degli Alpini a Santa Lucia di Piave trovano, lungo il ciglio della strada, diverse siringhe abbandonate. L'ultimo ritovamento, in ordine di tempo, è stato segnalato sui social lunedì 27 aprile.

Una situazione insostenibile e pericolosa per le famiglie con bambini che, proprio in quel tratto di strada, erano soliti uscire con i loro bambini in passeggiata. La siringa trovata lunedì si trovava in mezzo al ghiaino, non lontano dalla carreggiata. Chiunque avrebbe potuto calpestarla per sbaglio. Un problema, quello delle siringhe abbandonate, che sembra essere iniziato ben prima dell'emergenza Coronavirus. A preoccupare i residenti però è il fatto che, nonostante il periodo di isolamento obbligato in casa, le siringhe continuino a essere abbandonate. Una delle ipotesi più accreditate è che i responsabili siano spacciatori e tossicodipendenti che si muoverebbero durante la notte. «Da tempo segnaliamo che, oltre alle siringhe, ci sono anche ospiti notturni in sosta in Via Foresto, laterale di Via Silone. Spostano le transenne, entrano con le auto e poi le riposizionano così sono tranquilli e indisturbati» scrive un cittadino commentando la foto della siringa abbandonata. Ma c'è anche chi avanza una seconda possibile ipotesi: «È una cosa risaputa lungo la siepe, infatti ogni tanto passano anche i carabinieri. Giù per il fosso, invece, dove ci sono le sagome dell'Antica Fiera di Santa Lucia, sembra che vengano gettate a borsette. Potrebbe essere insulina?» Il dubbio rimane così come i continui abbandoni di siringhe lungo la strada. La speranza dei residenti è che vengano presi provvedimenti al più presto.