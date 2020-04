SmartOrientati: già online il nuovo progetto di orientamento dell'Its Academy

Studenti, diplomati, aziende, manager, formatori. Sono loro i protagonisti di #SmartOrientati, il nuovo progetto di orientamento on line di ITS Red Academy creato per far vivere, senza filtri, il biennio di Alta Formazione. Esperienze in classe e in azienda, opportunità di lavoro e crescita professionale, città e corsi diversi, ma tutti da scoprire ogni settimana sulle pagine Facebook e Instagram, perché raccontati da chi vive ogni giorno l’esperienza unica di ITS Red.

«La formazione di ITS Red – spiega Cristiano Perale, presidente dell’Academy – è innovativa, dinamica, orientata al lavoro. Prepara i ragazzi a diventare professionisti nella Bioedilizia, nel Risparmio energetico e nelle Tecnologie per il made in Italy offrendo vere possibilità di impiego, grazie al network di aziende partner del nostro biennio di studi. #SmartOrientati non poteva che avere le stesse caratteristiche. La tecnologia, in questo momento particolare, è il cuore del nostro sistema di studio e lavoro, e i ragazzi, le aziende e i nostri formatori hanno sfruttato al meglio le call per mostrare agli studenti delle superiori, alle loro famiglie e ai professionisti cos’è ITS Red e le sue eccellenze. Ciascun appuntamento è un open day durante i quali protagonisti condividono la propria esperienza, i vantaggi e le opportunità dei nostri corsi di Alta Formazione».

ITS Red forma super tecnici nel settore della Bioedilizia, del Risparmio energetico, del Marketing per il made in Italy, della Green economy e delle Nanotecnologie. I corsi ITS Red si tengono a Padova, Verona, Vicenza, Treviso e Varese e ciascuno prevede un biennio di alta formazione post diploma che prevede 1200 ore di lezione in classe e 800 di stage da realizzare in aziende leader. In più, gli insegnanti sono per metà docenti e per metà professionisti che già lavorano nel settore. Una formula che garantisce che oltre l’80% degli studenti ITS Red siano occupati a un anno dal diploma.

In #SmartOrientati i ragazzi, uno a fianco all’altro, sfruttando le piattaforme di comunicazione, condividono lo schermo e la propria storia in ITS Red. Un faccia a faccia per raccontare a chi ancora non conosce ITS Red il proprio percorso di alta formazione, le ragioni della scelta, le opportunità e le proposte professionali che hanno saputo cogliere. In tutto, una trentina di giovani, studenti ITS Red o diplomati di tutte le sedi che, intervenendo anche dall’estero dove oggi lavorano, spiegano i vantaggi concreti e l’innovazione della formazione che prevede esperienze in aula e in azienda, facilitando così l’ingresso nel mondo del lavoro. Insieme a loro, in #SmartOrientati, ci sono i manager delle aziende partner di ITS Red Academy e i formatori che, raccontano in un “one to one”, gli sbocchi professionali, le possibilità di impiego e le ragioni per cui un’azienda sceglie in stage, e poi assume, gli studenti ITS Red.

«Ognuno, partecipando a questo progetto formativo e professionale condiviso, ha fatto conoscere con entusiasmo la propria esperienza diretta – spiega il presidente Perale –. Gli studenti delle superiori e le loro famiglie, che in queste settimane stanno scegliendo il futuro dopo la maturità, possono così toccare con mano le opportunità che offre ITS Red, basandosi su case history reali. E a breve metteremo online anche estratti di lezioni, in modo che possano entrare ancora di più nel mondo ITS Red».

