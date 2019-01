Smog, torna l'allerta arancio: blocchi al traffico nel fine settimana

Sarà un fine settimana all'insegna dell'alllerta "arancio" a Treviso. Nonostante il maltempo, arrivato in città nelle ultime ore, i livelli di smog e Pm10 sono tornati sopra i valori consentiti già dalla giornata di mercoledì 16 gennaio.

L'allerta, e le conseguenti limitazioni al traffico, resteranno in vigore fino a lunedì 21 gennaio quando Arpav provvederà ad effettuare il nuovo rilevamento sulla qualità dell'aria. Nel capoluogo di Marca non potranno circolare le auto a benzina Euro 0 ed Euro 1 e i veicoli privati a gasolio Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3 ed Euro 4. Per i veicoli commerciali a gasolio, il divieto varrà fino agli Euro 3. Saranno multati, infine, anche moto e scooter Euro 0. Il blocco sarà in vigore dalle ore 8.30 alle 18.30. Multe fino a 150 euro per chi verrà pizzicato a trasgredire la norma. Finora gli automobilisti multati dal Comune sono stati solo due ma, nel weekend, i controlli potrebbero intensificarsi. La speranza è che la lieve pioggia di queste ore possa riportare i valori nella norma in modo che, già dall'inizio della prossima settimana, l'aria in città torni un po' più respirabile.