Smog: livelli troppo alti, il Comune stacca le prime multe

Treviso supera i livelli di smog consentiti e il Comune stanga gli automobilisti non a norma. In poco meno di due settimane sono stati 176 i controlli effettuati nell'ambito dell'ordinanza antismog.

Come riportato dal "Corriere del Veneto" per ora le multe staccate sono solo quattro ma a preoccupare è il fatto che già a inizio ottobre, con i riscaldamenti in città ancora spenti, sia avvenuto il primo sforamento. Venerdì 12 la centralina di via Lancieri di Novara ha superato i 50 microgrammi di Pm10 nell'aria, soglia che non andrebbe superata più di 35 volte all'anno per rispettare i parametri europei ma che a Treviso è già stata raggiunta 24 volte. Se nelle prossime settimane dovessero esserci altri tre sforamenti il Comune dovrà adottare un'ordinanza più restrittiva. Se poi in continuerà a non piovere e i riscaldamenti inizieranno ad essere accesi, il rischio sforamento potrebbe diventare presto una pericolosa certezza.