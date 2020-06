Pezzo di pane le va di traverso: muore in casa di riposo

Morta a 56 anni per un'asfissia da soffocamento: Nicolina Buttazzi ha perso la vita nella mattinata di mercoledì 17 giugno mentre stava facendo colazione all'interno della casa di riposo Padre Pio di Tarzo.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", la tragedia è avvenuta durante la colazione di mercoledì mattina. La donna, che non necessitava di assistenza durante i pasti, ha ingoiato un pezzo di pane che le è andato di traverso, impedendole di respirare. Inutili i soccorsi: il personale della struttura ha cercato subito di farle sputare il boccone. Per la donna era però troppo tardi: sul posto è arrivata anche l'ambulanza del Suem 118: dopo il tentativo di rianimazione con il defibrillatore, la donna è stata intubata ma ha perso la vita pochi minuti dopo. Un tragico incidente che ha scosso nel profondo il centro servizi di Tarzo. La direzione dell'rsa e il sindaco di Tarzo hanno voluto esprimere tutta la loro vicinanza ai familiari di Nicolina Buttazzi. La data dei funerali verrà fissata nei prossimi giorni.